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Gündem Leyla Ataman'dan dayısı Aydın Doğan'a sert sözler
Gündem

Leyla Ataman'dan dayısı Aydın Doğan'a sert sözler

Sunucu Leyla Ataman Soyal, dayısı Aydın Doğan'a tepki göstererek, "Aydın Doğan, bunca haramla nasıl Allah 'a hesap vereceksin? Bunların ahireti bitik." ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2021-03-18 01:13:00 -
Leyla Ataman'dan dayısı Aydın Doğan'a sert sözler

Aydın Doğan’ın yeğeni, sağlık programı sunucusu Leyla Ataman Soyal, sosyal medya hesabından dayısına yönelik sert ifadeler kullandı.

Aydın Doğan'a sert tepki gösterdi

a Haber'de "Sağlık Saati" isimli programı sunan Leyla Ataman Soyal, “Aydın Doğan Genç İletişimciler Yarışması” üzerinden öz dayısı olan iş adamı Aydın Doğan’a sert tepki gösterdi.

Soyal, “Hayırsever iş adamı” diye bahsettiği Doğan’dan kendi ikiz oğulları için burs istediğini bu isteğini geri çevirip vermediğini ancak hanımının akrabalarına burs ve yardımlar yaptığını söyledi.

Soyal, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Aydın Doğan Genç iletişimcilere dün törenle ödül vermiş. 31. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Aydın Doğan Genç İletişimciler Yarışması Ödül Töreni, 16 Mart 2021'de saat 20.00’de internetten de canlı yayınlandı. İzledim, hayırsever iş adamı Aydın Doğan yüzlerce üniversite öğrencisine burs dağıtıyor. 

Aman ne güzel, ben öz be öz, rahmetli ablasının kızıyım, kendisinden ikiz oğullarıma burs istedim, bizzat kendisine söyledim, geri çevirdi, vermedi, bu ne medya aşkıymış, üstelik hanımının akrabalarına çok güzel burslar yardımlar yapıyor, galiba kadersizim.

"Bunca haramla nasıl Allah 'a hesap vereceksin?"

Caminin içi dururken dışı haramdır, ama inanana... İnanmayana bir şey yok... Bu zenginler niye hiç ahiretlerine bakmıyor, hep bu dünyaya kazık mı çaktılar? Ne götürecekler yanlarında? Bunların gözüne perde inmiş, aman kalsın Aydın Doğan, bunca haramla nasıl Allah 'a hesap vereceksin? Bunların ahireti bitik."

 

 

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