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Spor Leipzig, Augsburg'u 2-0'la geçti
Spor

Leipzig, Augsburg'u 2-0'la geçti

Almanya Bundesliga'nın 4. haftasında Augsburg ile RB Leipzig karşı karşıya geldi. Mücadelede kazanan taraf 2-0'lık skorla Leipzig oldu.

Yeniakit Publisher
2020-10-17 18:51:00 -
Leipzig, Augsburg'u 2-0'la geçti

Bundesliga'nın 4. hafta mücadelesinde RB Leipzig, deplasmanda Augsburg ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi misafir takım 2-0 kazandı ve 3 puan alarak liderliğini sürdürdü.

Leipzig'e galibiyeti getiren golleri 45. dakikada Angelino ve 66. dakikada Poulsen kaydetti. Mücadelede Alexander Sörloth 90. dakikada oyuna girdi.

Bu sonuçla birlikte 4 hafta sonunda Leipzig 10 puana ulaştı. Augsburg ise 7 puanda kaldı ve ilk yenilgisini aldı.

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