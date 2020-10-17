Leipzig, Augsburg'u 2-0'la geçti
Almanya Bundesliga'nın 4. haftasında Augsburg ile RB Leipzig karşı karşıya geldi. Mücadelede kazanan taraf 2-0'lık skorla Leipzig oldu.
Bundesliga'nın 4. hafta mücadelesinde RB Leipzig, deplasmanda Augsburg ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi misafir takım 2-0 kazandı ve 3 puan alarak liderliğini sürdürdü.
Leipzig'e galibiyeti getiren golleri 45. dakikada Angelino ve 66. dakikada Poulsen kaydetti. Mücadelede Alexander Sörloth 90. dakikada oyuna girdi.
Bu sonuçla birlikte 4 hafta sonunda Leipzig 10 puana ulaştı. Augsburg ise 7 puanda kaldı ve ilk yenilgisini aldı.