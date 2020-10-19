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Spor Leicester City'de Çağlar Söyüncü şoku! 3 ay forma giyemeyecek
Spor

Leicester City'de Çağlar Söyüncü şoku! 3 ay forma giyemeyecek

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leicester City'de 3 ay sahalardan uzak kalacak olan Çağlar Söyüncü şoku yaşanıyor.

Yeniakit Publisher
2020-10-19 05:17:00 -
Leicester City'de Çağlar Söyüncü şoku! 3 ay forma giyemeyecek

A Milli Futbol Takımı'nın Uluslar Ligi'nde oynadığı maçlarda da sakatlığının tam olarak geçmemesi sebebiyle şans bulamayan Çağlar Söyüncü, takımı Leicester City'nin evinde Aston Villa'ya 1-0 kaybettiği karşılaşmada da forma şansı bulamadı.

Leicester City menajeri Brendan Rodgers, Çağlar Söyüncü'nün sakatlığı nedeniyle sahalardan 3 ay uzak kalabileceğini açıkladı.

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