Leicester City'de Çağlar Söyüncü şoku! 3 ay forma giyemeyecek
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leicester City'de 3 ay sahalardan uzak kalacak olan Çağlar Söyüncü şoku yaşanıyor.
A Milli Futbol Takımı'nın Uluslar Ligi'nde oynadığı maçlarda da sakatlığının tam olarak geçmemesi sebebiyle şans bulamayan Çağlar Söyüncü, takımı Leicester City'nin evinde Aston Villa'ya 1-0 kaybettiği karşılaşmada da forma şansı bulamadı.
Leicester City menajeri Brendan Rodgers, Çağlar Söyüncü'nün sakatlığı nedeniyle sahalardan 3 ay uzak kalabileceğini açıkladı.