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Aktüel

Lavrov’dan kendisini devlet başkanı ilan eden Hafter’e: “Rusya bunu onaylamıyor”

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Libya’da darbeci general Halife Hafter’in kendisini devlet başkanı ilan etmesine ilişkin yaptığı açıklamada, "Rusya bunu onaylamıyor” dedi.

2020-04-28 17:14:05 -
Lavrov’dan kendisini devlet başkanı ilan eden Hafter’e: “Rusya bunu onaylamıyor”

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Libya’da darbeci general Halife Hafter’in kendisini devlet başkanı ilan etmesine ilişkin yaptığı açıklamada, "Rusya bunu onaylamıyor” dedi.


Libya’da darbeci general Halife Hafter, dün yaptığı açıklamada kendisini "devlet başkanı" ilan etti. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Hafter’e tepki göstererek, “Rusya bunu onaylamıyor” açıklamasını yaptı. Lavrov, Libya çatışmasındaki tüm taraflarla temas halinde olduğunu açıkladı.


Hafter, Libya’da BM’nin ara buluculuk ettiği, bir yıldan fazla süren müzakerelerin ardından 2015’te Fas’ın Skhirat ketinde imzalanan barış anlaşmasının hükmünü kaybettiğini ve kendisine bağlı güçlerin ülkeyi kontrol altına alacağını açıkladı. Hafter, ülkede gerçekleştirilen gösterilere dayanarak ülkenin başına geçebilmek için halkın kendisine verdiği yetkiyi kullandığını iddia etti.

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