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Spor Larin ile ipler kopmak üzere!
Spor

Larin ile ipler kopmak üzere!

Beşiktaş'ın hücum hattının vazgeçilmezi olan Kanadalı Cyle Larin için yönetim yeni bir teklif yapmayacağını bildirirken, Kanadalı golcü ise 1.5 aydır yönetime geri dönüş yapmadığı ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-11-15 12:20:00 -
Larin ile ipler kopmak üzere!

Beşiktaş'ın hücum hattının vazgeçilmezi olan Kanadalı Cyle Larin için yönetim yeni bir teklif yapmayacağını bildirirken, Kanadalı golcü ise 1.5 aydır yönetime geri dönüş yapmadığı ortaya çıktı.

Kulüple kontratı sezon sonu bitecek olan 26 yaşındaki golcüye mevcut kazancı olan 1.6 milyon Euro'dan yeni sözleşme öneren Beşiktaşlı idareciler, deneyimli isimden 1,5 aydır geri dönüş bekliyor.

Kanadalı golcünün menajeriyle yapılan ilk temasta 2.5 milyon Euro'luk talepte bulunan Kuzey Amerikalı oyuncuya bu seviyelere çıkılmayacağını net şekilde ileten idareciler, oyuncunun temsilcilerinden bir an önce kararlarını vermelerini istedi.

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