'Laikçilerin çöpü'nü AK Partili gençler topladı

AK Parti Kdz. Ereğli Gençlik Kolları, Dünya Çevre Günü dolayısıyla Cemaller Köyü’ne bağlı Çavuşağzı Plajı’na giderek biriken çöpler için seferber oldu. Gençlik Kolları Başkanı Tunay Berber ve yönetim kurulu üyeleri kumsal ve çalılık alanda plastik, karton ve diğer çöplerin oluşturduğu kirliliği kaldırmak için temizleme çalışması yaptı. Çalışmaya Cemaller Köyü Muhtarı Mustafa Özcan da katıldı.

AK Parti Kdz. Ereğli Gençlik Kolları Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, “İlçe Gençlik Kolları Sosyal Politikalar Başkanlığımızın öncülüğünde; İlçe Gençlik Kolları Başkanımız Tunay Berber, Cemaller Köyü Muhtarımız Mustafa Özcan, Yönetim Kurulu üyelerimiz ve vatandaşlarımızla birlikte Cemaller Çavuşağzı Plajında Çevreden, Sağlığa Diyerek Temizleme İşlemini Gerçekleştirdik.” İfadelerine yer verildi.