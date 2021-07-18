Laik mahallenin oyununu aynı mahalleden karanlık Oda ortaya çıkardı

Zaman zaman 15 Temmuz hain darbe girişimini bile savunmaya kalkan laik mahallede bir dönem FETÖ üyesi firari eski savcı Zekeriya Öz gibi isimleri bile sözde yolsuzluk operasyonu adı altında musumlaştırmaya çalıştı.

Laik mahalleden karanlık Oda TV, FETÖ üyesi firari eski savcı Zekeriya Öz’ün HTS kayıtlarına yer vererek T24 ve Cumhuriyet’in Öz için yaptığı algı operasyonunu gözler önüne serdi.

Oda TV’de yer alan haber şöyle:

FETÖ’nün kritik operasyonlarının başında bulunan, 17-25 Aralık operasyonunu da yürüten firari eski savcılardan Zekeriya Öz'ün, kullanmış olduğu cep telefonların HTS kayıtları ortaya çıktı. Adına kayıtlı 11 adet cep telefonu hattı çıkan Öz’ün, telefon trafiğinde dikkat çeken detaylar bulunuyor.

FETÖ’nün birçok kumpasında başrol oynayan, firari eski savcı Zekeriya Öz hakkında yapılan soruşturmalarda cep telefon kayıtlarının incelendiği ortaya çıktı.

17-25 Aralık operasyonunu da koordine eden Öz’ün üzerinde kayıtlı 11 adet cep telefonu çıktı. Polis, Zekeriya Öz adına alınmış bu 11 adet hattın 10 yıllık HTS kayıtlarını çıkarttı. İncelemelere göre bazı hatları başkaları kullanıyordu. Bu kişiler de araştırılmaya başlandı.

HTS kayıtlarında Zekeriya Öz’ün telefon trafiği dikkat çekti. 17-25 Aralık operasyonlarını İstanbul Cumhuriyet Başsavcı vekili olarak koordine eden Öz’ün 17 Aralık’a girildiği gece saat 00:30 emniyet mensubu Mehmet Sait Sevinç’i aradığı görüldü.



17 Aralık sabahı operasyon başladığında Zekeriya Öz’ün telefon kayıtlarında yine FETÖ’cü savcılarla yaptığı görüşmeler dikkat çekti. Öz, operasyon günü FETÖ’nün önemli savcıları Mehmet Berk, Fikret Seçen, Cihan Kansız ve Mehmet Karababa ile sık sık görüşmeler yaptığı kayıtlara geçti.

Zekeriya Öz’ün yurt dışı telefon kayıtları da çıkarıldı. Öz, Amerika Birleşik Devletleri, Alman, Tanzanya, İtalya, Romanya, Yunanistan, Bosna Hersek ve Suudi Arabistan’a kayıtlı cep numaralarını 24 kez aramıştı. Bu aramalarda ABD’yi iki kez aradığı görülüyor. Yapılan soruşturmalarda Öz’ün iki ayrı hat üzerinde kriptolu haberleşme programı Bylock kullandığı saptanmıştı.

T24 ve Cumhuriyet parlatmaya kalktı

Öz’ü aklamaya çalışan T24 ve Cumhuriyet Gazetesi şu haberlere yer verdi:

“Bakırköy Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği’ne geçici görevle atanan savcı Zekeriya Öz’ün ailesi, oğullarının yolsuzluk operasyonunun ardından iktidarın hedefi haline getirilmesine tepki gösterdi. Öz’ün babası Ali Öz, “Ben haram yemedim ki oğlum haram yesin. Ben ona kefilim” dedi. Öz’ün 73 yaşındaki annesi ise “Suçu hırsızı yakalamak mı? Madem oğlum bu kadar kötüydü, 17 Aralık’tan sonra mı akıllarına geldi? Diye sordu. Başbakan Tayyip Erdoğan’ın oğlunu tehdit ettirdiğini belirten anne Öz, “İşten attırmak için uğraşıyor. Cahilim ama ondan daha vicdanlıyım.” Diye konuştu.”