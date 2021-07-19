Laik mahallede medya savaşları! Birbirlerine atıp tutup sonra pisliği hasır altı ettiler

CHP eski milletvekili, PM üyesi ve Yurt Gazetesi’nin sahibi Durdu Özbolat’ın Merdan Yanardağ hakkındaki, “Tele 1’in kaynağını açıklamazsan sana sorarım; kaynak benden çaldığın paralar mı yoksa Akın İpek’ten aldıkların mı? Barış TV’yi satarak aradan aldığın komisyonla Tele1’i kurdun, Barış TV’yi kime sattın?” sözleri gündemdeki tazeliğini korurken, bu sözlere cevap veren Amerikancı Yanardağ, Özbolat’ın geçmişte Çankaya Belediyesi’nde işçi olarak çalıştığını hatırlattı ve gazete kuracak parayı nereden bulduğunu sordu.

Durdu Özbolat’ın Akın İpek hakkındaki sorusuna açık cevap veremeyen Merdan Yanardağ, hakkındaki iddiaları yalanlayamadı ve Tele1’in de kaynağını açıklayamadı. Yanardağ da Durdu Özbolat’a belediye işçisiyken nasıl gazete sahibi olacak kadar para kazandığını sorarak, kamuoyunda bilinmeyen gerçekler olduğunu ortaya koydu.

Böylece Özbolat ve Yanardağ’ın medya patronu olacak parayı nereden buldukları sorusu akıllarda yer etti. İki ismin de mali açıdan kötü oldukları dönemlerde nasıl bu kadar zengin oldukları sorusu ortada kaldı.

Daha önce Uğur Dündar ve Yılmaz Özdil'in arasında geçen atışma sonrası barıştığı gibi Özbolat ve Yanardağ da pisliği hasır altı etmeyi seçtiler.

Özbolat açık açık yalan sölediğini itiraf etti

Özbolat son yaptığı açıklamada, TELE 1 Genel Yayın Yönetmeni, gazeteci ve yazar Merdan Yanardağ ile ilgili olarak geçmişte ortaya attığı iddiaların gerçek olmadığını açıkladı. Özbolat, bu nedenle “üzgün” olduğunu belirtti.

Özbolat'ın açıklaması şöle:

“Bir dönem birlikte çalıştığımız gazeteci yazar Merdan Yanardağ ile yaşanan olaylara ilişkin olarak sosyal medya hesaplarından yapılmış olan paylaşımlar öfke ile yapılmış olup, gerçeği yansıtmamaktadır. Söz konusu durumun kamuoyu nezdinde düzeltilmesini talep eder, Sayın Yanardağ ile sulh sağlandığını belirtmek isterim. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Durdu Özbolat

Özdil ve Dündar Sezgin Baran Korkmaz iddiası nedeniyle kavga etti

Yılmaz Özdil ve Uğur Dündar, Sezgin Baran Korkmaz ile bağlantılar nedeniyle birbirine düşmüştü.

Yılmaz Özdil, Uğur Dündar'ın kurucuları arasında yer aldığı Artı 1 TV'nin kuruluşunu Sezgin Baran Korkmaz'ın finanse ettiğini iddia etmişti.

Yılmaz Özdil'in bu paylaşımını gören Uğur Dündar, adeta çılgına döndü.

"Ulan sen beni yakından tanıyan adamsın be"

Yılmaz Özdil'i tehdit eden Uğur Dündar, şunları söylemişti: "Sen nasıl olur da benim namusuma şerefime ima yollu laf söylersin, ayıp değil mi utan be.. utan. Kimse açık açık yazacaksın, yazacaksın, insanları töhmet altında bırakmayacaksın. Ulan sen beni en yakından tanıyan adamsın be, nasıl gitti elin o tweet'e, nasıl yazabildin onları, yazıklar olsun sana.

Yerin dibine gir karşıma çıkarsan fena yaparım

Yılmaz Özdil benim cenazeme gelmeyeceksin, sana hakkımı helal etmiyorum. Sen nasıl olur da benim namusuma, şerefime ima yollu laf söylersin, ayıp değil mi utan be utan! Yazıklar olsun sana, yerin dibine gir. Karşıma çıkarsan çok fena yaparım"

Barıştılar

Birbirlerine bu kadar ağır hakaret eden Dündar ve Özdil hiç bir şey olmamış gibi barıştılar.