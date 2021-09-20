Laik kafa yine kendinden geçecek
Yargıtay binasının açılış töreninde dua edildiği için ortalığı ayakağa kaldıran zihniyeti kudurtacak bir haber daha geldi. BM Genel Sektereteri Antonio Guterres, ABD'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla hizmete giren Türkevi'nin açılışında yapılan duaya eşlik etti.
Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği ile New York Başkonsoloslu'ğunun yer alacağı yeni Türkevi binası ABD'de hizmete girdi.
Binanın açılışını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptı.
Açılış programına Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres de katıldı.
Guteres de dua etti
Erdoğan ve Guterres'in de katılımıyla kesilen kurdelenin ardından Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş dua etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanında oturan Guterres'de el açıp duaya katıldı.
Dualı Yargıtay binası açılışı zorlarına gitti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca ve Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın birlikte dua ederek Yargıtay yeni hizmet binasının açılışını yapması laik kafayı çılgına çevirmişti.