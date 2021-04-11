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Spor La Liga'da El Clasico'yu kazanan Real Madrid liderliğe yükseldi
Spor

La Liga'da El Clasico'yu kazanan Real Madrid liderliğe yükseldi

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 30. haftasında Real Madrid, sahasında oynadığı maçta Barcelona'yı 2-1 mağlup etti.

Yeniakit Publisher
2021-04-11 08:10:00 -
La Liga'da El Clasico'yu kazanan Real Madrid liderliğe yükseldi

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 30. haftasında Real Madrid, sahasında oynadığı maçta Barcelona'yı 2-1 mağlup etti.

İspanyol futbolunda "Klasik" (El Clasico) olarak adlandırılan maç, Real Madrid'in geçen yıldan bu yana Santiago Bernabeu Stadı'nda devam eden tadilattan dolayı ilk defa Alfredo di Stefano Stadı'nda oynandı.

Yoğun yağmur altında oynanan maça iyi başlayan Real Madrid, 14. dakikada sağ kanattan gelişen atakta Lucas Vazquez'in ortasında güzel bir vuruşla topu ağlara gönderen Karim Benzema'nın golüyle 1-0 öne geçti.

Ev sahibi takım, 28. dakikada Toni Kroos'un serbest vuruştan attığı golle farkı ikiye çıkardı. Kroos'un vuruşunda top ilk olarak Barcelonalı defans oyuncusu Sergino Dest'in sırtına çarparken, kale çizgisi önünde Jordi Alba'nın kafayla uzaklaştırma çabaları topun ağlara girmesini engelleyemedi.

İlk yarı Real Madrid'in 2-0'lık üstünlüğünde tamamlandı.

İkinci yarı daha atak oynayan Barcelona, 60. dakikada Oscar Mingueza ile farkı 1'e indirdi.

Karşılaşmanın 90. dakikasında Real Madrid'de Casemiro, ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek, takımını 10 kişi bıraktı.

Maçın son dakikasında Barcelona'nın atağında Ilaix Moriba'nın ceza sahası içinde şutunda top direkten döndükten sonra hakem son düdüğü çaldı.

El Clasico'yu 2-1 kazanan Real Madrid puanını 66'ya çıkararak, maç fazlası ve averajla Atletico Madrid'in önünde liderliğe yükseldi.

Barcelona ise 65 puanla 3. sırada yer aldı.

Atletico Madrid, bugün deplasmanda Real Betis'le karşılaşacak.

La Liga tarihinde 182'ncisi oynanan El Clasico'da Real Madrid'in 75, Barcelona'nın 72 galibiyeti bulunurken, 35 karşılaşma berabere bitti.

Real Madrid'de Lucas Vazquez 43. dakikada sakatlanarak oyundan çıkarken, yerine Alvaro Odriozola girdi. Vazquez'in Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanşında 14 Nisan'da deplasmanda Liverpool ile yapılacak maçta forma giymesi zor gözüküyor.

Diğer yandan Barcelona'nın Arjantinli futbolcusu Lionel Messi 45. El Clasico maçına çıktı. Messi, sakatlığından dolayı bu karşılaşmada forma giyemeyen Real Madridli Sergio Ramos ile birlikte İspanyol futbolunda en fazla El Clasico oynayan futbolcu oldu.

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