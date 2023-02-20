  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Sinirleriniz alt üst olacak! CHP’den deprem bölgesi için çözüm önerisi: ‘Heykel dikelim’

Bülent Arınç 'seçimler ertelensin' dedi! Ahmet Hakan duyurdu: Cumhurbaşkanı Erdoğan...

Altını olanlar bu haftaya dikkat! İslam Memiş üstüne basa basa uyardı: O fiyata aldanmayın

Deprem felaketi sonrası kritik uyarı: Kolonlar kirişlerden güçlü olmalı

CHP'li Hatay B.B Başkanı'nın kentsel dönüşüm karşıtı miting düzenlediği ortaya çıktı!

16 başlıkta duyuruldu! YÖK’ten madde madde bahar yarıyılı eğitimi

Ece Erken'in Taha Duymaz mesajı tepki çekti! "Yazıklar olsun..."

Nurdağı artık yok! Yerle bir oldu

50 milyar bağışı yanlış anlaşılan Yeni Çamoluk Otomotiv'in işte 'isteyip de satın alamadığı' araba! Sosyal medya yıkıldı

Depremzedeler KYK yurtlarını anlattı: 5 yıldızlı otelde gibiyiz
Spor La Liga tam anlamıyla çılgına dönecek! Messi, Messi olduğu yere mi dönüyor?
Spor

La Liga tam anlamıyla çılgına dönecek! Messi, Messi olduğu yere mi dönüyor?

PSG'de forma giyen Messi için Barcelona iddiaları ortaya atıldı. Babası ve aynı zamanda menajeri olan Jorge'nin Barcelona'ya özel uçakla gitmesi akıllarda soru işareti bırakmıştı. Sonrasında açıklama yapan Jorge'ye rağmen dedikodular bir türlü dinmiyor...

Yeniakit Publisher
2023-02-20 15:20:00 -
La Liga tam anlamıyla çılgına dönecek! Messi, Messi olduğu yere mi dönüyor?

PSG'de forma giyen Messi için Barcelona iddiaları ortaya atıldı. Babası ve aynı zamanda menajeri olan Jorge'nin Barcelona'ya özel uçakla gitmesi akıllarda soru işareti bırakmıştı. Sonrasında açıklama yapan Jorge'ye rağmen dedikodular bir türlü dinmiyor...

Lionel Messi'nin babası Jorge Messi, sezon sonunda PSG ile kontratı bitecek Messi için Barcelona'ya gitti iddiası sonrası açıklama yaptı.

"Leo'nun bir daha Barcelona için oynayacağını sanmıyorum. Laporta ile görüşmedik ve Barcelona'ya dönmek için herhangi bir teklif almadık" dedi.

XAVI ÇOK İSTİYOR!

Bu açıklamaya rağmen Xavi'nin Messi'yi çok istediğini iddia etmesi İspanyol basınını bir hayli karıştırdı. Sözleşmesi sezon sonunda sona erecek Messi'nin henüz sözleşme imzalamaması kafaları karıştırdı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23