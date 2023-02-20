La Liga tam anlamıyla çılgına dönecek! Messi, Messi olduğu yere mi dönüyor?

PSG'de forma giyen Messi için Barcelona iddiaları ortaya atıldı. Babası ve aynı zamanda menajeri olan Jorge'nin Barcelona'ya özel uçakla gitmesi akıllarda soru işareti bırakmıştı. Sonrasında açıklama yapan Jorge'ye rağmen dedikodular bir türlü dinmiyor...

Lionel Messi'nin babası Jorge Messi, sezon sonunda PSG ile kontratı bitecek Messi için Barcelona'ya gitti iddiası sonrası açıklama yaptı.

"Leo'nun bir daha Barcelona için oynayacağını sanmıyorum. Laporta ile görüşmedik ve Barcelona'ya dönmek için herhangi bir teklif almadık" dedi.

XAVI ÇOK İSTİYOR!

Bu açıklamaya rağmen Xavi'nin Messi'yi çok istediğini iddia etmesi İspanyol basınını bir hayli karıştırdı. Sözleşmesi sezon sonunda sona erecek Messi'nin henüz sözleşme imzalamaması kafaları karıştırdı.

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