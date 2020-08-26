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Eğitim KYK yurtları Kıbrıs’ın neresinde KYK yurdu var?
Eğitim

KYK yurtları Kıbrıs’ın neresinde KYK yurdu var?

Kıbrıs KYK yurtları nelerde var? Kıbrıs KYK yurtları nerede? ÖSYM YKS tercih sonuçlarını açıklasıyla birlikte üniversiteye kayıt yaptırmaya hak kazanan adayların KYK yurt arayışları da hızladı. Kıbrıs’da okuyacak olan öğrenciler Kıbrıs’taki Kredi Yurtlar Kurumu KYK yurtlarını araştırıyor. Peki Kıbrıs’ta KYK yurdu var mı? İşte Kıbrıs KYK yurt haberi.

Yeniakit Publisher
2020-08-26 16:16:00 - 2020-08-26 16:20:31
KYK yurtları Kıbrıs’ın neresinde KYK yurdu var?

ÖSYM 6-14 Ağustos tarihleri arasında yapılan 2020 ÖSYM YKS tercih sonuçlarını açıkladı. YKS tercih sonuçlarıyla birlikte herhangi bir üniversitenin tercih edilen bölümüne kayıt yaptırmaya hak kazanan adaylar ÖSYM tarafından açıklanan kayıt yaptırıma süresi içinde üniversitelerini yapacaklar. Üniversite kayıtlarını yaptırmaya hazırlanan adaylar bir yandan da Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Kurumu KYK yurt başvuru tarihlerini (KYK yurt başvuru için tıklayın) ve KYK yurt adreslerini araştırıyor. Üniversite kayıtlarıyla birlikte KYK yurt başvurularının da başlaması beklenirken, üniversite kayıdı yapacağı şehirde KYK yurdu var mı, KYK yurdu nerede? KYK yurt adres bilgileri de yine adaylar tarafından araştırılan konular arasında. Üniversiteyi Kıbrıs’ta okuyacak olan öğrenciler de KYK yurtlarını araştırıyor.

Kıbrıs’ta KYK yurdu var mı?

Kıbrıs’ta KYK yurdu nerede? Kıbrıs’ta okuyacak olan öğrenciler, hem özel yurtları hem de devlet KYK yurt adreslerini araştırırken, Kıbrıs’t KYK yurdu bulunmaktadır. Lefke’de kız ve erkek KYK yurdu, Magosa’da KYK kız ve erkek yurdu, Güzelyurt’ta da KYK kız yurdu olmak üzere Kıbrıs’ta 3 tane KYK yurdu vardır.

KYK yurtları için tıklayınız

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