KYK yurt başvurusu yapacak öğrenciler KYK yurt başvuru tarihini sorgulamakta. YKS tercih sonuçlarını bekleyen adaylar şimdi de KYK yurt başvurusu yapmak için bekleyişini sürdürmekte. Üniversite tercih sonuçlarına göre, eğitim görecekleri şehirlerde Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) 2020 başvurularına kilitlenmiş durumda. Peki 2020 KYK yurt başvurusu ne zaman? Kredi Yurtlar Kurumu yurt başvuruları ne zaman başlayacak? İşte detaylar.

Kredi Kurtlar Kurumu KYK yurt başvuru tarihlerine yönelik sorgulamalar ÖSYM 2020 YKS tercih sonuçlarının açıklanacağı şu günlerde sıklıkla araştırılmakta. Tercih ettikleri üniversitenin bulunduğu şehirdeki KYK yurtlarını da araştırmaya başlayan adaylar KYK yurt başvurusu ne zaman yapılacağının yanında KYK yurtlarının nerede bulunduğunu da merak ediyor.

KYK yurt başvuruları ne zaman başlayacak?

Üniversite tercih ve yerleştirme sonuçlarını açıklanmasından sonra ÖSYM tarafından üniversite kayıt tarihleri açıklanmakta. Adaylar belirtilen tarihler arasında üniversite kayıtlarını yapacaklar. İşte tam da burada merak edilen konu KYK yurt başvuru tarihi olmakta. KYK yurt başvuru tarihi Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) tarafından açıklanmakta. KYK yurt başvuru tarihine ilişkin henüz bir açıklama yapmadı. Ancak KYK yurt başvurularını üniversite kayıtlarıyla birlikte başlaması bekleniyor. Üniversite kayıt tarihleri 31 Ağustos-4 Eylül 2020 tarihleri arasında yapılacağı ÖSYM tarafından açıklandı. KYK yurt başvuru tarihinin de bu tarihlerde olması bekleniyor. KYK yurt başvuruları geçen yıl 19-26 Ağustos tarihleri arasında yapılmıştı. 2020-2021 eğitim dönemi için üniversiteler 1 Ekim’den sonra açılacak.

KYK yurt başvurusu nasıl yapılır?

KYK yurt başvurusu tarihi açıklandıktan sonra üniversite birinci sınıfa yeni kayıt yaptıran adaylar, KYK yurt başvurusunda bulunmak durumundalar. KYK yurt başvurusu e devlet üzeriden gerçekleştirilmekte. KYK yurt başvurusu yapacaklar e devlet şifresi üzerinden başvuruların tamamlamak durumundalar. E devlet şifresi olmayanlar ise PTT şubelerinden e devlet şifresi alabilirler. KYK yurt başvurusu e devlet için tıklayınız

KYK yurt başvuru sonuçları

KYK yurt başvurusunda bulunan öğrenciler, KYK yurtlarında kalma şartlarını yerine getirip getirmedikleri değerlendirildikten sonra KYK yurt başvuru sonuçları KYK’nın sonuc.kyk.gov.tr adresinden sorgulanmakta.

KYK yurt başvuru şartları neler?

Kimler KYK yurtlarında kalabilir? Üniversiteyi kazandıkları şehirlerdeki KYK yurtlarında kalmak isteyen öğrenciler KYK yurt başvuru şartlarını merak ediyor.

KYK yurdu bulunan il ve ilçeler?

KYK yurtları nerede var? Okuyacakları üniversitelerin bulunduğu il ve ilçede KYK yurtlarının olup olmadığını KYK yurtlarını üniversiteye ne kadar yakın ne kadar uzak olup olmadığı da yine öğrenciler tarafından merak edilmekte. KYK yurtlarını bulunduğu il ve ilçeler şu şekildedir:

KYK yurtları için tıklayınız.



KYK yurt ücreti ne kadar?

KYK yurt ücretleri aylık olarak ödenmekte. KYK yurtlarında aylık yurt ücreti 215-340 TL arasında değişiklik göstermekte. Kıbrıs’da yer alan KYK yurtlarının fiyatı ise aylık 400 TL’dir.

KYK yurt odaları kaç kişilik?

KYK yurtlarında kalmak isteyen öğrencilerin merak ettiği bir diğer konu ise KYK yurtlarının kaç odalı olduğudur. KYK yurtları iki, üç, dört, alt ve sekiz kişiliktir.