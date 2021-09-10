  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Fransa'da son 24 saatte 9 bin 966 Kovid-19 vakası kaydedildi
TIR'a çarpan otomobildeki üç kardeşten biri polis 2'si öldü, 1'i ağır yaralandı
TSK’nın yeni Göktürk-1 Uydusu için toplantı yapıldı!
BM Mülteciler Yüksek Komiseri Grandi Gaziantep’te konuşta: Türkiye'nin mülteci politikası çok pozitif
Eğitim KYK yurt sonuçları 2021 | KYK yurt sonuçları ne zaman açıklanır başvuru nasıl yapılır?
Eğitim

KYK yurt sonuçları 2021 | KYK yurt sonuçları ne zaman açıklanır başvuru nasıl yapılır?

KYK yurt sonuçları belli oldu mu? Üniversitelilerin merakla beklediği KYK yurt başvuru işlemleri kısa bir zaman önce başladı. Başvurularını tamamlayanlar ise sonuçların ne zaman ilan edileceğini araştırmaya başladı. Peki, KYK yurt sonuçları ne zaman hangi gün açıklanacak? KYK yurt sonuçları nereden açıklanacak?

Yeniakit Publisher
2021-09-10 22:31:00 -
KYK yurt sonuçları 2021 | KYK yurt sonuçları ne zaman açıklanır başvuru nasıl yapılır?

Üniversitelilerin merakla beklediği KYK yurt başvuruları geçtiğimiz günlerde başladı. KYK yurt başvurusu yapanlar sonuçların açıklanacağı tarihi araştırmaya başladı. KYK yurt sonuçları ne zaman açıklanacak?

KYK yurt sonuçları 2021 | KYK yurt sonuçları ne zaman açıklanır başvuru nasıl yapılır?

KYK yurt başvuruları kısa bir zaman önce başladı. Adaylar 12 Eylül 23.59’a kadar e devlet üzerinden başvuru yapabilecek. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, sosyal medya hesabından yurt başvurularının başladığını duyurdu. Bakan Kasapoğlu, “Yurtlarımıza başvurular başladı… Sağlıklı, güvenli, konforlu ve gelişim dolu bir ortamda barınacağınız yurtlarımıza 12 Eylül, saat 23.59'a kadar e-Devlet üzerinden başvuru yapabilirsiniz” ifadelerini kullandı.

KYK yurt başvuruları e devlet üzerinden yapılıyor. Adaylar TC kimlik numaraları ve e devlet şifreleriyle sisteme giriş yapabilir. E devlette belirtilen adımlar takip edildikten sonra başvuru işlemi tamamlanmış olacaktır.

KYK başvuru sonuçlarının ne zaman açıklanacağı belirtilmedi. Ancak yurt sonuçlarının başvurular sona erdikten bir hafta sonra açıklanması bekleniyor.

KYK yurt başvuru sonuçları sonuc.gsb.gov.tr adresinden açıklanacak.

KYK YURT BAŞVURU SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ

Üniversite kayıtları bitti mi? Üniversite kayıtları ne zaman son?
Üniversite kayıtları bitti mi? Üniversite kayıtları ne zaman son?

Eğitim

Üniversite kayıtları bitti mi? Üniversite kayıtları ne zaman son?

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay