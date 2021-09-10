Üniversitelilerin merakla beklediği KYK yurt başvuruları geçtiğimiz günlerde başladı. KYK yurt başvurusu yapanlar sonuçların açıklanacağı tarihi araştırmaya başladı. KYK yurt sonuçları ne zaman açıklanacak?

KYK yurt sonuçları 2021 | KYK yurt sonuçları ne zaman açıklanır başvuru nasıl yapılır?

KYK yurt başvuruları kısa bir zaman önce başladı. Adaylar 12 Eylül 23.59’a kadar e devlet üzerinden başvuru yapabilecek. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, sosyal medya hesabından yurt başvurularının başladığını duyurdu. Bakan Kasapoğlu, “Yurtlarımıza başvurular başladı… Sağlıklı, güvenli, konforlu ve gelişim dolu bir ortamda barınacağınız yurtlarımıza 12 Eylül, saat 23.59'a kadar e-Devlet üzerinden başvuru yapabilirsiniz” ifadelerini kullandı.

KYK yurt başvuruları e devlet üzerinden yapılıyor. Adaylar TC kimlik numaraları ve e devlet şifreleriyle sisteme giriş yapabilir. E devlette belirtilen adımlar takip edildikten sonra başvuru işlemi tamamlanmış olacaktır.

KYK başvuru sonuçlarının ne zaman açıklanacağı belirtilmedi. Ancak yurt sonuçlarının başvurular sona erdikten bir hafta sonra açıklanması bekleniyor.

KYK yurt başvuru sonuçları sonuc.gsb.gov.tr adresinden açıklanacak.

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