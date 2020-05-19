  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Başakşehir’de açılış perşembe günü

Türkiye avantajlı durumda

Petrolde yükseliş 5 haftadır sürüyor

KYK haziran ayı burs ve kredi ödemeleri yattı mı?

Browni ıslak kurabiye nasıl yapılır? Islak kek tadında şerbetli kurabiye tarifi
için kalan
Ekonomi

KYK haziran ayı burs ve kredi ödemeleri yattı mı?

KYK bursu yattı mı? Öğrenciler, KYK haziran ayı ödemelerinin yatıp yatmadığını araştırıyor. Pek çok kişi “KYK bursu erken mi yatacak?” , “KYK kredisi erken mi yatacak?” , “KYK haziran ayı bursları yattı mı?” konularını araştırıyor. İşte, merak ettiğiniz “KYK haziran ayı burs ve kredi ödemeleri yattı mı?” sorusunun cevabı.

Yeniakit Publisher
2020-05-19 11:13:00 -
KYK haziran ayı burs ve kredi ödemeleri yattı mı?

Öğrenciler KYK haziran ayı burs ve kredilerinin bayram öncesinde yatıp yatmayacağını araştırıyor. İşte, detaylar.

KYK haziran ayı burs ve kredi ödemeleri yattı mı?

Gençlik ve Spor Bakanlığı, 6-10 Haziran'da yatması gereken haziran ayı burs ve kredi ödemelerini, yükseköğrenim öğrencilerinin hesaplarına bayram öncesi yatırmaya başladı.

6-10 Haziran tarihlerinde yatması gereken haziran ayı burs ve kredi ödemelerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla bayram öncesi ödeme kararı alan Gençlik ve Spor Bakanlığı, 19 Mayıs tarihi itibarıyla burs ve kredi ödemelerine başladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bayram öncesi yatırılacağı müjdesini verdiği yükseköğrenim burs ve kredi ödemelerinin 19 Mayıs tarihi itibarıyla öğrencilerin hesaplarına yatmaya başladığını bildirdi. Ödemelerin TC kimlik numarasının son hanesine göre yapılacağını ifade eden Bakan Kasapoğlu, 19 Mayıs'ta başlayan ödemelerin 23 Mayıs'ta tamamlanacağını belirtti.

Pandemi sürecinde devlet ve millet olarak ortak bir mücadele sürdürüldüğünü belirten Bakan Kasapoğlu, "Güçlü devlet olmanın avantajlarını yaşıyoruz. Bugünleri devlet ve millet işbirliği ile kısa zamanda atlatacağız. Her zaman olduğu gibi bu süreçte de öğrencilerimizin yanındayız." ifadelerini kullandı.

TC Kimlik numarasının sonu "0" olanlar 19 Mayıs, "2" olanlar 20 Mayıs, "4" olanlar 21 Mayıs, "6" olanlar 22 Mayıs, "8" olanlar 23 Mayıs'ta ödemelerini alabilecek.

YKS ne zaman? | YKS ne zaman yapılacak?
YKS ne zaman? | YKS ne zaman yapılacak?

Eğitim

YKS ne zaman? | YKS ne zaman yapılacak?

Liselerde sınıf geçme nasıl olacak? | Lisede sınıfta kalma var mı?
Liselerde sınıf geçme nasıl olacak? | Lisede sınıfta kalma var mı?

Eğitim

Liselerde sınıf geçme nasıl olacak? | Lisede sınıfta kalma var mı?

Kreşler ne zaman açılacak?
Kreşler ne zaman açılacak?

Gündem

Kreşler ne zaman açılacak?

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2011 model Volkswagen Passat
Satılık 2011 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı