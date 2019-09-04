0553 313 94 23

KYK burs başvurusu Kredi Yurtlar Kurumu burs başvuruları ne zaman?

Üniversite yurt kayıtlarının yapılmasıyla birlikte binlerce üniversite adayı öğrenciler Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) burs-kredi başvurusunda bulunmaya hazırlanıyor. Üniversite eğitimi için KYK burslarının öğrenciler açısından hayati öneme sahip. Yemek-içme, barınma, ulaşım ve eğitim ihtiyaçlarını karşılamada önemli bir etken olan KYK burs başvurularının ne zaman başlayacağı bundan dolayı öğrenci adayları tarafından sıklıkla aranmakta. KYK burs başvurusu ne zaman başlıyor? KYK burs başvurusu 2019 nasıl yapılacak?

04 Eylül 2019 Çarşamba 07:49
KYK burs başvurusu Kredi Yurtlar Kurumu burs başvuruları ne zaman?

Üniversite yurt kayıtlarının yapılmasıyla birlikte binlerce üniversite adayı öğrenciler Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) burs-kredi başvurusunda bulunmaya hazırlanıyor. Üniversite eğitimi için KYK burslarının öğrenciler açısından hayati öneme sahip. Yemek-içme, barınma, ulaşım ve eğitim ihtiyaçlarını karşılamada önemli bir etken olan KYK burs başvurularının ne zaman başlayacağı bundan dolayı öğrenci adayları tarafından sıklıkla aranmakta. KYK burs başvurusu ne zaman başlıyor? KYK burs başvurusu 2019 nasıl yapılacak? 

Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurt başvurusu 19 Ağustos başladı 3 Eylül’de sona erdi. KYK yurt kayıtlarını yaptıranlar şimdi de Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) burs ve kredi başvurularının ne zaman başlayacağını merak etmeye başladı. Son dakika gelişmesi: 2019-2020 eğitim dönemi için kredi ve burs başvuruları KYK’dan henüz resmi bir açıklama yapılmasada geçtiğimiz yıl KYK yurt başvuruları 3 Eylül, KYK burs başvuruları da 15 Ekim tarihleri arasında alınmıştı. Bu yıl yurt başvurularının 19 Ağustos’ta alınmış olması nedeniyle burs başvurularının da geçen yıla oranla daha erken başlaması bekleniyor.

2019 KYK burs başvurusu nasıl ve nereden yapılacak?

Yakın zaman içinde başlaması ön görülen KYK burs başvuru işlemi, online olarak oldukça kolay şekilde yapılıyor. Başvuruların geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi e-Devlet üzerinden yapılacağı tahmin ediliyor.

E-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin kimliği ile birlikte PTT şubelerine giderek mutlaka e-devlet şifresi almaları veya diğer e-devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekmektedir. Öğrencilerin başvuru sırasında herhangi bir sorun yaşamamaları için öncelikle e-Devlet’e girerek okul/bölüm bilgilerini kontrol etmeleri, bilgilerinde hata olan öğrencilerin üniversitenin öğrenci işleriyle görüşmeleri gerekiyor. Hatalı ya da eksik öğrenim bilgisiyle yapılan başvurular geçersiz sayılacak.

 

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 04 Eylül 2019 Çarşamba 07:49
  1. KYK burs başvurusu
  2. Kredi Yurtlar Kurumu burs başvuruları ne zaman?
  3. 2019 KYK burs başvurusu nasıl ve nereden yapılacak?

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Trump'tan Çin'e tehdit: Tekrar seçilirsem...
    1. Trump'tan Çin'e tehdit: Tekrar..
    2. Aysel Bozkurt kimdir? Aysel Bozkurt..
    3. ABD diken üstünde! Canlı görüntülendi
    4. Kara yollarında durum
    5. Boris Johnson 21 muhalif..
    6. Kritik veri öncesi Dolar'da düşüş!
    7. İngiltere siyasi krizle boğuşuyor!..
    8. Adana Alparslan Türkeş Bilim ve..
    9. Erdoğan tarih vermişti! Gitmelerinden..
    10. Esenyurt TEM bağlantı yolunda 7..
    11. KYK burs başvurusu Kredi Yurtlar..
    12. Uzmanlardan uyarı: Türkiye acil adım..
    13. Günde 2 yaprak çiğnemek bakın nelere..
    14. Zırhlı araçlar sınır hattında! Başlıyor
    15. Esenyurt Üniversitesi Profesör Doçent..
    16. Meteoroloji'den yağış uyarısı
    17. TEM Bağlantı yolunda 7 aracın..
    18. Endonezyalı adam eşini "ısırarak"..
    19. Karaman’da merdiven boşluğuna düşen..
    20. Kamerun'da 300 yeni mineral keşfedildi
    21. Bahamalar'ı vuran Dorian Kasırgası'nda..
    22. Kütahya’da ’Cevizdere Zaferi’nden 15..
    23. GÜNDEM ÖZETİNE EK
    24. Akdeniz'de 4,5 büyüklüğünde deprem
    25. İzmir’de seyir halindeki otomobile..
    26. İzmir'de silahlı saldırı: 1 ölü
    27. İzmir'de ormanlık alanın..
    28. Erzurum'da 39 düzensiz göçmen yakalandı
    29. Sinop'ta silahlı kavga: 1 ölü, 6 yaralı
    30. Mali'de yolcu otobüsü mayına çarptı:..
    İkiyüzlü ABD'den bir alçaklık daha! "Türkiye size dokunamaz"
    İkiyüzlü ABD'den bir alçaklık daha! "Türkiye size dokunamaz"
    “Haşim Kılıç’ın ortada bırakmasını doğru bulmuyorum”
    “Haşim Kılıç’ın ortada bırakmasını doğru bulmuyorum”
    Türkiye'nin yeni silahı ilk kez havalandı
    Türkiye'nin yeni silahı ilk kez havalandı
    Yeni Asya'da neler oluyor? FETÖ destekçisi Kâzım Güleçyüz kovuldu! Harcadığı isim göreve getirildi
    Yeni Asya'da neler oluyor? FETÖ destekçisi Kâzım Güleçyüz kovuldu! Harcadığı isim göreve getirildi
    Tahliye kararı verilmişti! Başsavcılık Demirtaş için harekete geçti
    Tahliye kararı verilmişti! Başsavcılık Demirtaş için harekete geçti

    Günün Karikatürü

    04 Eylül 2019
    Ekrem İmamoğlu'nun '1700 makam aracı' oyunu deşifre oldu
    Ekrem İmamoğlu'nun '1700 makam aracı' oyunu deşifre oldu
    Görevden alınan 41 belediye başkanı hakkında karar verildi
    Görevden alınan 41 belediye başkanı hakkında karar verildi