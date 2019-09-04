KYK burs başvurusu Kredi Yurtlar Kurumu burs başvuruları ne zaman?

Üniversite yurt kayıtlarının yapılmasıyla birlikte binlerce üniversite adayı öğrenciler Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) burs-kredi başvurusunda bulunmaya hazırlanıyor. Üniversite eğitimi için KYK burslarının öğrenciler açısından hayati öneme sahip. Yemek-içme, barınma, ulaşım ve eğitim ihtiyaçlarını karşılamada önemli bir etken olan KYK burs başvurularının ne zaman başlayacağı bundan dolayı öğrenci adayları tarafından sıklıkla aranmakta. KYK burs başvurusu ne zaman başlıyor? KYK burs başvurusu 2019 nasıl yapılacak?

Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurt başvurusu 19 Ağustos başladı 3 Eylül’de sona erdi. KYK yurt kayıtlarını yaptıranlar şimdi de Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) burs ve kredi başvurularının ne zaman başlayacağını merak etmeye başladı. Son dakika gelişmesi: 2019-2020 eğitim dönemi için kredi ve burs başvuruları KYK’dan henüz resmi bir açıklama yapılmasada geçtiğimiz yıl KYK yurt başvuruları 3 Eylül, KYK burs başvuruları da 15 Ekim tarihleri arasında alınmıştı. Bu yıl yurt başvurularının 19 Ağustos’ta alınmış olması nedeniyle burs başvurularının da geçen yıla oranla daha erken başlaması bekleniyor.

2019 KYK burs başvurusu nasıl ve nereden yapılacak?

Yakın zaman içinde başlaması ön görülen KYK burs başvuru işlemi, online olarak oldukça kolay şekilde yapılıyor. Başvuruların geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi e-Devlet üzerinden yapılacağı tahmin ediliyor.

E-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin kimliği ile birlikte PTT şubelerine giderek mutlaka e-devlet şifresi almaları veya diğer e-devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekmektedir. Öğrencilerin başvuru sırasında herhangi bir sorun yaşamamaları için öncelikle e-Devlet’e girerek okul/bölüm bilgilerini kontrol etmeleri, bilgilerinde hata olan öğrencilerin üniversitenin öğrenci işleriyle görüşmeleri gerekiyor. Hatalı ya da eksik öğrenim bilgisiyle yapılan başvurular geçersiz sayılacak.