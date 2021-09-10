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Eğitim KYK burs başvuruları ne zaman? KYK burs başvuru ekranı açıldı mı?
Eğitim

KYK burs başvuruları ne zaman? KYK burs başvuru ekranı açıldı mı?

KYK burs başvuru ekranı | Üniversite öğrencileri KYK yurt başvurularının ardından burs ekranının ne zaman açılacağını araştırıyor. Peki, KYK burs başvuruları ne zaman? KYK burs başvurusu nereden yapılır? KYK bursu kimlere verilir?

Yeniakit Publisher
2021-09-10 23:00:00 -
KYK burs başvuruları ne zaman? KYK burs başvuru ekranı açıldı mı?

Üniversite yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından KYK yurt başvuruları başladı. Öğrenciler 12 Eylül 23.59'a kadar e devlet üzerinden KYK yurt başvurusunda bulunabilecek. Üniversite öğrencileri ayrıca KYK burs başvurularının ne zaman başlayacağını merak ediyor. KYK burs başvurusu nereden nasıl yapılır?

KYK burs başvuruları ne zaman? KYK burs başvuru ekranı açıldı mı?

KYK bursları için üniversite öğrencileri başvuru yapabiliyor. Başvuruların yapılacağı tarih henüz açıklanmadı. Geçtiğimiz yıl burs başvuruları ekim ayında başlamıştı. KYK burs başvurularının tarihleri açıklandığında haberlerimizde yer vereceğiz. KYK burs başvuruları e devlet üzerinden alınacak.

E DEVLET KYK BURS BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

Kimler KYK bursu alabilir?

Ön lisans öğrencileri,

Lisans öğrencileri,

İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına dikey geçiş sınavı ile ara vermeden kayıt yapan öğrenciler, ( intibak veya hazırlık sınıfında burs verilmez.

Yüksek Lisans (Master ve Doktora) öğrencileri,(hazırlık sınıfında burs verilmez)

ÖSYM sınav sonucunda ham puan bazında belirlenen puan türünde ilk 100'e giren öğrenciler,

Kurum Kuruluş Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen, kıstaslara göre Amatör milli sporcu olan öğrenciler,  burstan yararlanabilmektedir.

KYK yurt sonuçları 2021 | KYK yurt sonuçları ne zaman açıklanır başvuru nasıl yapılır?
KYK yurt sonuçları 2021 | KYK yurt sonuçları ne zaman açıklanır başvuru nasıl yapılır?

Eğitim

KYK yurt sonuçları 2021 | KYK yurt sonuçları ne zaman açıklanır başvuru nasıl yapılır?

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