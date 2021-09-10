Üniversite yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından KYK yurt başvuruları başladı. Öğrenciler 12 Eylül 23.59'a kadar e devlet üzerinden KYK yurt başvurusunda bulunabilecek. Üniversite öğrencileri ayrıca KYK burs başvurularının ne zaman başlayacağını merak ediyor. KYK burs başvurusu nereden nasıl yapılır?

KYK burs başvuruları ne zaman? KYK burs başvuru ekranı açıldı mı?

KYK bursları için üniversite öğrencileri başvuru yapabiliyor. Başvuruların yapılacağı tarih henüz açıklanmadı. Geçtiğimiz yıl burs başvuruları ekim ayında başlamıştı. KYK burs başvurularının tarihleri açıklandığında haberlerimizde yer vereceğiz. KYK burs başvuruları e devlet üzerinden alınacak.

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Kimler KYK bursu alabilir?

Ön lisans öğrencileri,

Lisans öğrencileri,

İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına dikey geçiş sınavı ile ara vermeden kayıt yapan öğrenciler, ( intibak veya hazırlık sınıfında burs verilmez.

Yüksek Lisans (Master ve Doktora) öğrencileri,(hazırlık sınıfında burs verilmez)

ÖSYM sınav sonucunda ham puan bazında belirlenen puan türünde ilk 100'e giren öğrenciler,

Kurum Kuruluş Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen, kıstaslara göre Amatör milli sporcu olan öğrenciler, burstan yararlanabilmektedir.