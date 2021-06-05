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Yerel Kuzey Marmara Otoyolu'nda otomobil devrildi
Yerel

Kuzey Marmara Otoyolu'nda otomobil devrildi

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Adapazarı çıkışı mevkisinde bir otomobil devrildi. Kazada bir kişi hayatını kaybederken, iki kişi ise yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-06-05 17:02:00 -
Kuzey Marmara Otoyolu'nda otomobil devrildi

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Sakarya kesiminde, bağlantı yolunu kullanmak isteyen İsmail B. idaresindeki 34 DTE 897 plakalı otomobil, otoyolun Adapazarı çıkışı mevkisinde bariyerleri aşarak bağlantı yoluna devrildi.

Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı

Kazada sürücü İsmail B. ve eşi Nermin B. ile Hatun Karaköse (79) yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık personelince hastaneye kaldırılan yaralılardan Hatun Karaköse, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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