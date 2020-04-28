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Kuzey Makedonyalı Türk edebiyatçı İlhami Emin hayatını kaybetti

2020-04-28 18:06:28 -
Kuzey Makedonyalı Türk edebiyatçı İlhami Emin hayatını kaybetti

ÜSKÜP (AA) - Kuzey Makedonya'nın önemli Türk edebiyatçılarından biri olan yazar ve şair İlhami Emin (89) yaşamını yitirdi.

Balkan Türklüğünün önemli isimleri arasında yer alan Emin, 8 Ağustos 1931'de Kuzey Makedonya'nın Radoviş şehrinde dünyaya gelmiş, Üsküp Pedagoji Akademisi'nden mezun olmuştu. Kuzey Makedonya Kültür Bakanlığı bünyesinde üst düzey görevlerde bulunan Emin, 1956'dan beri Kuzey Makedonya Yazarlar Birliği üyesiydi.

Türkçeden Makedoncaya tercümanlık da yapan Emin, Ahmet Yesevi, Mevlana, Yunus Emre gibi önemli isimlerin eserlerini Makedoncaya tercüme etti.

Doğu şiiri ve felsefesini benimseyen İlhami Emin'in eserlerinden bazıları şöyle:

Aramak (1954), Hayat Şarkı Söyler ve Ağlar (1955), Gündüz Gece (1957), Ay Kedisiz Saray (1964), Taş Ötesi (1965), Kırk Dost (1965), Güneşli Şiirler (1972), Gülkılıç (1972), Gülçiçek (1974), Şiirli Alfabe (1974), Yörükçe (1984), Gülev (1974), Güldeste (1991) ve Güldün (1993).

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