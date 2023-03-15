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Dünya Kuzey Kore'nin balistik füze denemelerine Almanya'dan tepki
Dünya

Kuzey Kore'nin balistik füze denemelerine Almanya'dan tepki

Almanya, Kuzey Kore'nin balistik füze denemelerini gayrimeşru bulduğunu ve şiddetle kınadığını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2023-03-15 18:26:00 -
Kuzey Kore'nin balistik füze denemelerine Almanya'dan tepki

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Alman Hükümeti, 9 Mart'tan bu yana Kuzey Kore tarafından gayrimeşru olarak çok sayıda balistik füze fırlatılmasını şiddetle kınamaktadır." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada füze denemelerinin Almanya'nın hem bölgedeki ortaklarının güvenliğini hem de uluslararası güvenliği açıkça tehlikeye attığı vurgulandı.

Kuzey Kore'nin, kitle imha silahları ve balistik füze geliştirme programlarını tamamen, geri döndürülemez bir şekilde sona erdirmekten sorumlu olduğu hatırlatılan açıklamada, Pyongyang yönetiminin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararlarını ihlal etmeye devam etmesinin son derece endişe verici olduğu kaydedildi.

Açıklamada Kuzey Kore'ye BMGK kararlarını tam olarak uygulaması çağırısında bulunuldu.
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