Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 43 yaşında

SEBAHATTİN AYAN İSTANBUL

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), bağımsızlığını ilan ettiği 15 Kasım 1983 tarihinin 43’üncü yıl dönümünü büyük bir gurur, coşku ve heyecanla kutluyor. Kıbrıs Türk halkının yıllarca süren varoluş mücadelesi, şehitlerin kanıyla yazılan destansı direnişi ve Türk milletinin sarsılmaz kardeşlik bağlarının simgesi olan bu kutlu gün, yalnızca Kıbrıs Türk’ünün değil, 85 milyonluk büyük Türk milletinin de ortak gurur günü olarak tarihe geçiyor. 20 Temmuz 1974’te gerçekleştirilen Kıbrıs Barış Harekâtı ile Kıbrıs semalarında yeniden özgürce yankılanan ezanlar, Türk askerinin adaya taşıdığı güven ve bağımsızlık iradesi, aradan geçen yarım asra rağmen hafızalardaki yerini koruyor. Gazetemize konuşan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti milletvekilleri, bağımsızlığımızı koruyacaklarını belirtirken anavatan ana vatanımız Türkiye ile ve Türk dünyası ile her zaman gurur duyuyoruz dedi.

“BİZ, BAŞARMAK MECBURİYETİNDEYİZ”

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Kıbrıs Türklerinin Mustafa Kemal Atatürk’ten örnek aldıkları mücadeleyle kurdukları devletin gelecekte de var olacağını belirterek, “KKTC, Türk ulusunun onuru ve prestijidir” dedi. Uzun direniş sonucunda 15 Kasım 1983’te KKTC’nin ilan edildiğini anımsatan Ertuğruloğlu, Kıbrıs Türklerinin Mustafa Kemal Atatürk’ten örnek aldıkları mücadeleyle kurdukları devletin gelecekte de var olacağını vurguladı. Ertuğruloğlu, “KKTC, Türk ulusunun onuru ve prestijidir! Ve her zaman söyledik: KKTC, tarihe bir şaka olsun diye de kurulmuş devlet değildir. Devletimizle, ana vatanımız ile ve Türk dünyası ile her zaman gurur duyan insanlarız. 15 Kasım’ı coşkuyla kutlayacağız. Türk ulusunu gerek Anadolu’da olsun gerek Akdeniz’de olsun gerek de Ege’de olsun söz sahibi olma noktasından çıkarılacak, zayıf, dikkate alınmayacak bir halk, bir devlet durumuna düşürmek, Sevr’i tekrar hayata geçirmek için verilen bir mücadele var. O yüzden biz diyoruz ki verdiğimiz mücadele, sadece bizim mücadelemiz değil. Bu mücadelemiz, Özbekistan’ı da ilgilendirir, Kazakistan’ı da ilgilendirir, Kırgızistan’ı da ilgilendirir, Türkmenistan’ı da ilgilendirir, Uygur Türklerini de ilgilendirir ve verdiğimiz bu mücadele, mazlum insanların mücadelesinin sembolüdür!” değerlendirmesinde bulundu.

RUM’LARLA AYNI ÇATI ALTINDA OLAMAYIZ

Kıbrıs Türk halkının devletsiz kalamayacağını vurgulayan Ulusal Birlik Partisi (UBP) Lefkoşa Milletvekili ve Cumhuriyet Meclisi eski Başkanı Zorlu Töre de, “Türk ordusunun adadan çıkması, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin sona ermesi ve bunların bir anlaşmayla, adına da barış anlaşması denilen bir çözümle gerçekleştirilmesi isteniyor. Ancak biz artık Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden asla vazgeçmeyiz. Türkiye Büyük Millet Meclisinin oy birliğiyle aldığı, Kıbrıs’ta iki ayrı egemen devlet temelinde çözüm aranması gerektiğine ilişkin kararı vardır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi de oy çokluğuyla, Türkiye Büyük Millet Meclisinin aldığı karar doğrultusunda bir karar üretti. Ancak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı bu kararın adını koymadan hareket ediyor. Ana muhalefet partisi Cumhuriyetçi Türk Partisi ise Rumlarla birleşme ve federasyon isteğini sürdürmeye devam ediyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bugün 43 yaşındadır ve yoluna devam etmektedir. Geri dönmek, bu cumhuriyete, şehitlerimize ve gazilerimize ihanettir. Gaflet, delalet ve ihanettir. Biz asla Rumlarla bir çatı altında olamayız. Cumhuriyet bizim için en büyük bayramdır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti devleti bizim millî devletimizdir ve ondan asla vazgeçmeyeceğiz” şeklinde konuştu.

İLELEBET BURADAYIZ

15 Kasım 1983’ün büyük bedeller ödenerek verilen varoluş mücadelesinin, birlik ve beraberlik içinde geleceğe yürüme kararlılığının bir simgesi olduğunu kaydeden KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ise, “Yokluklara, zorluklara, acılara ve olumsuz koşullara rağmen ayakta kalmayı başaran Kıbrıs Türk halkı bu topraklarda hep vardı, bugün vardır, yarın da var olacaktır” dedi.

KKTC 300 milyonluk Türk dünyasının ortak geleceğidir

Bu arada Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ulusal Birlik Partisi Milletvekili Yasemin Öztürk de “Mücadelemiz o günde çok zordu bugün de çok zordur. Kıbrıs Türk halkının mücadele ile kurtuğu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni yaşatmak ve gelecek nesillere daha güçlü bir şekilde emanet etmek hepimizin asli görevidir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, bugün Doğu Akdeniz’de ve Orta Doğu coğrafyasına yakın bir yerde sadece Kıbrıs Türk halkının değil ana vatan Türkiye ile Asya’daki 300 milyonluk Türk dünyasının ortak geleceğidir” ifadesini kullandı.