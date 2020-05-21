Kuveyt Türk'ten ilk çeyrekte 316 milyon TL net kar

İSTANBUL (AA) - Kuveyt Türk yılın ilk çeyreğinde 316 milyon TL net kar elde etti.

Kuveyt Türk, 2020 yılının ilk çeyreğine dair finansal sonuçlarını açıkladı. Kuveyt Türk’ün toplanan fon büyüklüğü 2019 yılı sonuna göre yüzde 15,6 artışla 98,8 milyar TL olurken, kullandırılan fon büyüklüğü de yüzde 20,8 artış göstererek 70 milyar TL’ye yükseldi.

Kuveyt Türk, bu dönemdeki net karını ise bir önceki yılın aynı çeyreğine kıyasla yüzde 24,3 artırarak 316 milyon TL’ye çıkardı. Öz varlıklarını 6,8 milyar TL’ye, aktif büyüklüğünü ise 118,3 milyar TL’ye ulaştıran Kuveyt Türk, aktif büyüklük açısından katılım finans kuruluşları arasında ilk sıradaki yerini korurken bankacılık sektöründe ise 11. sırada yer aldı.





- "Yılın ilk çeyreğinde istikrarlı büyümemizi devam ettirdik"





Açıklamada görüşlerine yer verilen Kuveyt Türk Genel Müdürü Ufuk Uyan, “Katılım finans esasları doğrultusunda geliştirdiğimiz ürün ve hizmetlerimizle 30 yılı aşkın süredir müşterilerimize hizmet veriyoruz. Geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yılın ilk çeyreğinde de istikrarlı büyümemizi devam ettirdik." ifadelerini kullandı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının 2020 yılının ilk çeyreğinde toplumsal dinamikleri etkilediğini belirten Uyan, Kuveyt Türk olarak bu dönemde ana odaklarını müşterilerinin ve çalışanlarının sağlığı çerçevesinde şekillendirdiklerini aktardı.

Uyan, süreci yöneten resmi otoritelerin tavsiyeleri doğrultusunda tedbirleri hızlıca aldıklarını belirterek, tüm süreci yakından takip etmeye devam ettiklerini bildirdi.

Koronavirüs salgını nedeniyle müşterilerine ve gerçek ihtiyaç sahiplerine bugüne kadar verdikleri desteklere ilişkin Uyan, "Ana gelir faaliyetlerinde bozulma yaşayan müşterilerimize talepleri doğrultusunda gerekli esnek vade ve yeniden yapılandırma imkanı sunduk. Müşteri odaklı hizmet anlayışımızdan taviz vermediğimiz bu süreçte talep eden müşterimizin nisan ayı sonuna kadar olan taksitlerini, kar payı veya masraf almadan haziran ayı sonuna erteledik. Mevcut ödeme tablosuna göre daha esnek bir vade yapısı talep eden müşterilerimizin ise finansmanını yeniden yapılandırdık. Bu süreçte ekonomik yapının en temel unsurunu teşkil eden reel sektöre yeni finansman desteğinde bulunmaya da devam ettik." ifadelerini kullandı.





- “Bereketli topraklarımızı işleyen çiftçilerimizin yanındayız”

Ufuk Uyan, koronavirüs salgını sürecinde çiftçilere yönelik destek paketi hazırladıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Memleketimizin bereketli topraklarının işlenmesi, koronavirüs salgını sürecinde yaşadığımız tecrübeler de gösterdi ki, ülkemizin gelişmesi ve temel gıda ihtiyacının karşılanması bakımından büyük önem arz ediyor. Bu hassas süreçte bereketli topraklarımızı işleyen çiftçilerimize destek olmak amacıyla 500 milyon TL limitli finansman paketi oluşturduk. Kampanya haziran ayı sonuna kadar devam edecek. Finansman kullandırım ücretinin olmadığı Çiftçiye Destek Paketi kapsamında çiftçilerimiz, yüzde 0,79’dan başlayan kar oranlarıyla faizsiz finansmana ulaşabiliyor. Ödemeleri yılda bir kez yapma imkânı da sağlayarak bu zorlu süreçte çiftçilerimizin yanında yer alıyoruz."



Yenilikçi ürün ve hizmetleriyle dikkati çeken Kuveyt Türk’ün farklı, özgün ve fonksiyonel mimari tasarımıyla öne çıkan bir inovasyon merkezi kurduğunu ve yılın ilk çeyreğinde bu merkezi kullanıma açtıklarını hatırlatan Uyan, "Innhouse adını verdiğimiz merkezimizde, müşteri deneyimini önceleyen, çalışma standartlarını yükselten ve geleceğin finans sektörünü şekillendiren yenilikçi fikir ve projeler üretmeyi hedefliyoruz. Biyo-inovasyon yaklaşımıyla dizayn edilen Innhouse’da müşteri deneyimi ve tasarım odaklı düşünme çalıştaylarına ek olarak, finansal teknolojiler ve dijital dönüşüm konularında yapılacak çalışmaları ön planda tutacağız." açıklamasında bulundu.



Müşterilerinin hayatını kolaylaştırmayı önceleyen Kuveyt Türk’ün araç ve konut alım-satımında işlemleri güvenli şekilde gerçekleştirmek amacıyla yılın ilk çeyreğinde “Alacağım Güvende Sistemi”ni geliştirdikleri bilgisini de paylaşan Uyan, Kuveyt Türk’ün müşterisi olsun veya olmasın araç ve konut alım-satımı yapmak isteyen herkese Alacağım Güvende Sistemi kapsamında hizmet vermeye başladıklarını ve ilk lansman kapsamında hizmeti kullananlardan hiçbir masraf talep etmediklerini kaydetti.

Uyan, "Güçlü sermaye ve likidite yapımızla, yüksek aktif kalitemizle, dinamik kurumsal yönetim anlayışımızla, sürekli gelişime odaklı müşteri hizmet modelimizle, teknoloji alanında devam eden yatırımlarımızla, hızlandırdığımız dijital dönüşüm çalışmalarımızla ve yurt dışı açılımlarımızla önümüzdeki dönemde de katılım finans sektörünün öncü kuruluşu olmayı sürdürmeye gayret edeceğiz." ifadelerini kullandı.

