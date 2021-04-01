Kuveyt Türk, 2021 yılında yüzde 20 büyüme hedefliyor

Sektöründeki öncü konumunu sürdüren banka, 2021 yılına ilişkin olağan genel kurul toplantısını genel müdürlük binasında, salgın önlemleri kapsamında, yeterli sayıda üst yönetim ve hissedarın katılımıyla gerçekleştirdi. Üst yönetimin ve hissedarların bir kısmının çevrimiçi katıldığı toplantıda, 2020 yılına ait finansal performansa ve finansal tablolara ilişkin bilgilerin hissedarlarla paylaşıldı, 2021’e yönelik beklentiler değerlendirildi. Genel kurulda konuşan Kuveyt Türk Genel Müdürü Ufuk Uyan, makroekonomik görünümün ve küresel ekonomik aktivitenin, salgınla ilişkili gelişmelere bağlı olarak dalgalı bir seyir izlediği 2020’de, güçlü sermaye yapısı ve dinamik kurumsal yönetim anlayışıyla hissedarların birikimlerine değer katmaya devam ettiklerini bildirdi. Bu yıl kullandırılan fonlarda yüzde 20’nin üzerinde bir büyüme hedeflediklerini kaydeden Uyan, yabancı para kaynaklarını reel sektöre kazandırmak adına dış ticaret müşterilerine yönelik ürün ve hizmetlere ağırlık vermeyi sürdüreceklerini anlattı. Uyan, “Ayrıca bu yılın başta tarım, turizm ve enerji sektörleri olmak üzere finansman tarafında sektörel çeşitliliğin artırıldığı bir dönem olmasını önemsiyoruz.” ifadesini kullandı.