Kütüphanede, okuyanı zehirleyip öldüren kitap bulundu!

Amerika Birleşik Devletleri'nde başlatılan Zehirli Kitap Projesi'ne (Poison Book Project) dahil olan kütüphane yetkililerinden Rhian Isaac, projenin veri tabanındaki kitapları çalıştığı kütüphanenin zengin koleksiyonu ile eşleştirerek araştırmaya başladı. Söz konusu kitabın göz alıcı, zümrüt yeşili kapağı yetkililerde arsenikle renklendirilmiş olabileceği şüphesi yarattı.

Leeds Merkez Kütüphanesi'nde keşfedilen kitap 1855 yılında basılan My Own Garden: The Young Gardener’s Yearbook (Kendi Bahçem: Genç Bahçecilerin Yıllığı) adlı kitabın bir kopyası.Kitabın, İngiliz sanayi devriminin önemli kentlerinden biri olan Leeds'in önde gelen ailelerinden birinin kızına zehirli olduğunu bilinmeden hediye edildiği belirtiliyor.

ABD'deki Koruma Enstitüsü (Conservation Institute) tarafından başlatılan Zehirli Kitap Projesi bir dönemler arsenik gibi tehlikeli ve ağır metallerin sıklıkla kullanıldığı tarihi kitapları bulmayı amaçlıyor.

Isaac'e göre bu proje "zehirli kitapların" tespiti ve doğru şekilde korunarak hem güvenli hem de doğru şekilde gelecek nesiller için korunabilmesi açısından önem taşıyor.

Leeds kütüphanesinde bulunan kitap renklendirilirken ne kadar arsenik kullanıldığı henüz bilinmiyor. Bu nedenle kitabın ne kadar zehirli olduğu ve halk sağlığı açısından yarattığı tehlikenin derecesi de henüz meçhul.