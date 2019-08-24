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Kütahya'da orman yangını

Gediz ilçesinde çıkan yangının kontrol altına alınması için helikopter destekli çalışma başlatıldı

24 Ağustos 2019 Cumartesi 14:04
Kütahya'da orman yangını

KÜTAHYA (AA) - Kütahya'nın Gediz ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı.

Saruhanlar köyü yakınında henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangının kontrol altına alınabilmesi için bölgeye ekipler sevk edildi. Orman Bölge Müdürlüğü ile Kütahya Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri alevlere müdahale ediyor. Söndürme çalışmalarına helikopterle de destek veriliyor.

Kütahya Orman Bölge Müdürü Adnan Kayım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yangının ihbar edilmesinin ardından bölgeye itfaiye ekipleri ve helikopter sevk edildiğini belirterek bölgede rüzgarın etkili olduğunu ve yangının yayılmasından endişe ettiklerini kaydetti.

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Haber Tarihi: 24 Ağustos 2019 Cumartesi 14:04
  1. Kütahya
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