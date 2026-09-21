Kütahya'da hüsn-i hat kursunda yaklaşık 50 kursiyer, yeni dönemde artış bekleniyor

Kütahya'da öğrenci ve yetişkinlere yönelik düzenlenen hüsn-i hat kursu, Diyanet Gençlik Merkezi'nde devam ediyor. Kursa geçen yıldan kayıtlı yaklaşık 50 kursiyer katılıyor; yeni dönemle birlikte sayının daha da artması bekleniyor.

Kursu Yeşil Camii İmam Hatibi ve hattat Ahmet Türk veriyor. Farklı yaş gruplarından kursiyerlere hüsn-i hattın temel kuralları, yazım teknikleri ve incelikleri öğretiliyor; özellikle gençlerin bu geleneksel sanat dalıyla tanışması ve sanatın gelecek nesillere aktarılması hedefleniyor.

Hüsn-i hattın kendine özgü kuralları ve kaideleri olan bir kalem sanatı olduğunu, usta-çırak ilişkisi içinde bugüne ulaştığını anlatan Türk, "Ecdadımızdan bize silsileler halinde gelmiş ve dünyada da şu dönemde altın çağını yaşayan bir sanat. Ecdadımız, 'Kur'an Mekke'de nazil oldu, Mısır'da okundu, İstanbul'da yazıldı' diye altın harflerle bu sanatı tarihe yazmışlar" dedi.

Türk'e göre hat sanatı yalnızca Türkiye'de değil, dünyanın farklı ülkelerinde de ilgi görüyor. Farklı ülkelerden insanların usta hattatlardan eğitim almak ve icazet için uzun yıllar emek vermek üzere İstanbul'a geldiğini söyleyen Türk, "Bugün dünyanın herhangi bir yerinde hat sanatıyla uğraşan bir genç, kadın veya erkek fark etmez, İstanbul'daki herhangi bir üstattan hat sanatını öğrenmek ve icazet almak için İstanbul'a kadar geliyor" ifadesini kullandı.

Sınıftaki tabloyu da aktaran Türk, bazı öğrencilerin iş ve eğitim gibi nedenlerle derslere henüz katılamadığını belirtti: "Şu an sınıfımızda geçen seneden kayıtlı 50'ye yakın öğrencimiz var. Onların bir kısmı sınıfımızda. Bazılarının işleri var, bazı öğrenci arkadaşlarımız da henüz gelmedi. Bu haftadan sonra gitgide sayımız artacak."

1990'da talebe oldu, 2015'te icazet aldı

1990 yılında hattat Mahmut Şahin'in öğrencisi olan Ahmet Türk, 2015 yılında hocasından icazet aldı.

Şahin'in Kütahya'ya 14 yıl boyunca düzenli olarak gelerek eğitim verdiğini, Bursa, Eskişehir ve Kütahya'da çok sayıda öğrencinin yetişmesine katkı sunduğunu aktaran Türk, "Kendisi 14 yıl boyunca bu şehre her pazar geldi gitti. Allah ondan razı olsun. Bursa'ya, Eskişehir'e ve son olarak da Kütahya'mıza geldi ve buraya 10 tane icazetli hattat bıraktı. Bu dile kolay" dedi. Hocasının yaz-kış demeden şehre gelerek eğitim verdiğini söyleyen Türk, emeği geçen tüm hocalara teşekkür etti.

Kütahya'da hat eğitimi farklı noktalarda sürüyor

Kütahya'da hat sanatına gösterilen ilginin kendilerini memnun ettiğini dile getiren Türk, "Bu güzel sanatı, kadim sanatı gelecek kuşaklara tam manasıyla en güzel şekilde aktarabilmek, bu sanatın unutulmaması için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Bu konuda da teveccüh var, ilgi var, alaka var" diye konuştu.

Mahmut Şahin'den icazet alan diğer hattatların da farklı yerlerde, konaklarda ve üniversitede hat sanatı eğitimleri verdiğini belirten Türk, hüsn-i hattın Kütahya'da farklı eğitim noktalarında öğrencilere ulaştırılmaya devam ettiğini kaydetti.

Kursiyerlerin yıl boyunca öğrendikleri tekniklerle hazırladıkları hat eserleri, yıl sonunda düzenlenen sergilerle sanatseverlerin beğenisine sunuluyor. Türk, vatandaşların bu sergilere gösterdiği ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.