Kuşluk namazı ne zaman kaçta kılınır? Kuşluk namazı (İşrak namazı) nasıl kılınır?

Kuşluk namazı nedir?

Kuşluk namazı, günün doğuşuyla birlikte, kerahet vaktinde kılınan bir namazdır. Hadis ve tefsirlerde geçtiği üzere, insan günün ilk vakitlerinde bir kuşluk namazı kılarsa, Hz. Muhammed (s.a.s) gün sonunda onu korumayı tekeffül eder. Hadislerde ve Kur'an-ı Kerim'de rivayet edildiğine göre, 12 rekat kuşluk namazı kılan her kimse için Allah cennette bir köşe inşa edecektir.

Diyanet açıklaması

İşrak veya duhâ namazı; güneşin doğup ufukta beş derece (bir mızrak boyu) yükselmesi ile kerâhet vakti çıktıktan sonra yani güneşin doğuşundan yaklaşık 40-50 dakika sonra ilk kuşluk vaktinde kılınır. Bir hadis-i kutsîde bu namazın faziletine işaretle şöyle buyurulur: "Ey Âdemoğlu, gününün ilk vakitlerinde benim için dört rekât nafile kılmaktan acizlik gösterme ki, günün sonunda seni korumayı tekeffül edeyim." (Ebû Dâvûd, Tatavvu', 12)

Hadis kaynaklarında çokça teşvik edilen duhâ (kuşluk) namazı; dört, sekiz ve on iki rekât olarak kılınabilir (Müslim, Salâtü'l-müsâfirîn, 78-83). En az iki rekât olarak kılınabileceği de söylenmiştir. Bu namazda iki rekâtta bir selam vermek daha sevaptır. Ancak dört rekâtta bir de selam verilebilir (Tahtâvî, Hâşiye, s. 395).

Kuşluk namazı pek çok hadis-i şerifte kılınması elzem olan namazlardan biri olarak ifade edilmiştir. Aynı zamanda Hz. Muhammed'n (s.a.v.) sürekli olarak kuşluk namazı kıldığı ve kuşluk namazını tavsiye ettiğine dair de pek çok hadis-i şerif bulunmaktadır. Bu sebeple de kuşluk namazı, İslam aleminde önemsenen bir namaz haline gelmiştir. Pek çok hadis-i şerifte de adı geçmektedir. Bu sebeple de kuşluk namazı sıklıkla kılınması tavsiye olunmuş namazlardan biri haline gelmiştir.

Kuşluk namazı nasıl kılınır?

Kuşluk namazının en az 2 rekat olarak kılınabileceği söylense de, genel algı kuşluk namazının 4 rekat olarak kılınması gerektiğini söyler. Aynı zamanda bu namazı kılarken iki rekatta bir selam vermek gereklidir. Pek çok kaynakta belirtilen bilgilere göre böylesi daha sevaptır.

Kuşluk namazına besmele çekip niyet edilerek başlanmalıdır. Niyet ise şu şekilde dile getirilmelidir: "Niyet ettim Allah rızası için kuşluk namazını kılmaya." Besmele çekilip niyet edildikten sonra tekbir getirilir. Ardından eller erkekler için göbek hizasında, kadınlar için ise göğüs hizasında birleştirilerek namaza başlanır.

Kuşluk namazı ne zaman kılınır?

Kuşluk namazı, güneş doğduktan yaklaşık olarak 40-50 dakika sonraki ilk kuşluk vaktinde kılınmalıdır. Güneş doğup ufukta 5 derece, yani bir mızrak boyu yükselmelidir. Bu ana kerahet vakti de denmektedir. Bu anın hesaplanabilmesi için internet üzerinden güneşin doğuş saatlerine bakılabilir.

Ayrıca kuşluk namazının ne zaman kılınacağına dair pek çok hadis ve bu hadisler içinde pek çok bilgi bulunmaktadır. Örneğin bir hadis-i şerifte, kuşluk namazının deve yavrusunun ayakları sıcaktan kızdığı zaman kılınacağı söylenmektedir. Aynı zamanda kuşluk vakti için yapılan bir başka tanımda da, kuşluk namazının gün doğduktan 45 dakika sonra başlayabileceği ve öğle namazına 45 dakika kalana dek kılınabileceği bilgisi verilmektedir.

Kuşluk namazı kaç rekattır?

Kuşluk namazı 4, 8 ya da 12 rekat olarak kılınabilir. Kuşluk namazı 2 rekat olarak kılınmaktadır yani 4 rekatlık bir kuşluk namazı ikişer rekat olarak kılınmalıdır. Her rekatta okunması gereken dualar ve yapılması gerekenler vardır. Rekatlarda yapılması gerekenler ayrı ayrı şu şekilde sıralanabilir:

1. rekat için;

Sübhaneke okunur.

Euzü besmele çekilir.

Fatiha suresi okunur.

Zammı sure okunur ya da bu sure yerine geçecek kadar Kur'an-ı Kerim okunur.

Rüku (Sübhane Rabbiyel Azim 3 defa okunur.)

2 defa üst üste secde edilir. (Her secdede 3 defa Sübhane Rabbiyel Azim okunur.)

2. rekat için;

Besmele çekilir.

Fatiha suresi okunur.

Zammı sure okunur ya da bu sure yerine geçecek kadar Kur'an-ı Kerim okunur.

Rüku (Sübhane Rabbiyel Azim 3 defa okunur.)

2 defa üst üste secde edilir. (Her bir secdede 3 defa Sübhane Rabbiyel Aliyyil Ala okunur.)

Tahiyatta durulur. Ettehiyyatü, Salli ve Barik duaları okunduktan sonra sağ tarafa ve sol tarafa selam verilir.

Selam verirken "Esselamü Aleyküm ve Rahmetullah" denmelidir.

Eğer kuşluk namazı 4 rekat olarak kılınacaksa, bu iki rekat ikişer defa tekrarlanmalıdır