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Aktüel

Kuşadası'na bayram tatilinde 206 bin araç giriş yaptı

Yeniakit Publisher
2020-08-04 14:43:57 -
Kuşadası'na bayram tatilinde 206 bin araç giriş yaptı

AYDIN (AA) - Türkiye'nin önde gelen turizm merkezlerinden Aydın'ın Kuşadası ilçesine Kurban Bayramı tatilinde yaklaşık 206 bin araç giriş yaptı.

İlçe Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bayram tatili sürecinde Kuşadası'nda yaşanan yoğunluk, şehir giriş ve çıkışlarındaki araç takip kameralarından elde edilen verilere de yansıdı.

İlçeye arife günü ile bayramda Selçuk ve Söke yönünden yaklaşık 206 bin araç giriş yaptı.

Bayram tatili sürecinde Emniyet Müdürlüğüne bağlı asayiş, narkotik ve trafik ekipleri, ilçe giriş ve çıkışlarında kurulan kontrol noktalarında denetimler gerçekleştirdi.


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