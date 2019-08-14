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Kuşadası Körfezi’nde 22’si çocuk 49 kaçak göçmen yakalandı

Kuşadası Körfezi’nden yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmaya çalışan 22’si çock, 9’u kadın toplam 49 kaçak göçmen yakalandı.

14 Ağustos 2019 Çarşamba 13:13
Kuşadası Körfezi’nde 22’si çocuk 49 kaçak göçmen yakalandı

Kuşadası Körfezi’nden yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmaya çalışan 22’si çock, 9’u kadın toplam 49 kaçak göçmen yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, Kuşadası Körfezi’nde görevli sahil güvenliğe ait mobil radar ekipleri, Pamucak sahili açıklarında lastik bir bot içerisinde bir grup kaçak göçmen tespit etti. Kuşadası Sahil Güvenlik Bot Komutanlı’ndan görevlendirilen ekipler, yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Sisam adasına kaçmaya çalışan hareket halindeki lastik botu durdurarak, içerisindeki 48 Afganistan ve 1 İran uyruklu olmak üzere toplam 49 kaçak göçmeni gözaltına aldı. Sağlık kontrolünden geçirilip, ifadeleri alınan kaçak göçmenler, il göçmen bürosuna teslim edildi.

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Haber Tarihi: 14 Ağustos 2019 Çarşamba 13:13
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