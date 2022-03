Kurum'dan kritik açıklama: Milyonlarca insan göç etmek zorunda kalacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, iklim değişikliği ve bunun muhtemel sonuçlarına dikkati çekerek, 'Milyonlarca insan iklim değişikliğiyle beraber göç etmek zorunda kalacak ve önümüzdeki süreçte göç tüm dünyanın en büyük problemleri arasında yer alacak. Bununla mücadeleyi hep birlikte, el birliği içerisinde siyaset üstü bir anlayışla sürdürmek zorundayız.' diye konuştu.

Kurum, Mamak Şehitlik Kütüphanesi'nde düzenlenen gençlerle buluşma programında, yapılan her çalışma ve atılan her adımın gençlerin daha iyi şartlarda yaşaması, geleceğe umutla bakabilmesi için olduğunu söyledi.

Bakan Kurum, "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde adaletin ve hukuk sisteminin 84 milyon vatandaşa eşit bir şekilde ulaşabilmesi, her genç, kadın ve çocuğun eşit şartlarda yaşayabilmesi anlayışıyla emek veriyor, çalışıyoruz. Mücadelemiz daha iyi ve güçlü bir ülke bırakabilmek için." diye konuştu.

Bugün yaşanılan sürecin, ülkelerin kendi kendine yetebilmelerinin önemini gösterdiğini ifade eden Kurum, şöyle devam etti:

"İşte Rusya-Ukrayna krizi. Oradaki gençlerin, çocukların, sığınakta ölen Ukraynalı vatandaşların hiçbir suçu, günahı yok. Ama savaşın neticelerine maalesef katlanıyorlar. Güçlü bir ülke olmak zorundasınız. Bugün ortaya koymuş olduğumuz irade, Cumhurbaşkanımızın liderliği. Bölgemizde güven ve istikrar adına çok önemli adımlar atıyoruz. Dostluğun, barışın hakim kılınması adına adımlar atıyoruz, bunları atmaya devam edeceğiz. Hiç kimsenin toprağında gözümüz yok. Herkes iyi olsun, güzel şartlarda yaşasın istiyoruz. Bu manada ihtiyacı olan her millete de yardım etmeye gayret gösteriyoruz."

Türkiye'nin güçlü ve her alanda kendi kendine yeten bir ülke olması zorunluluğu bulunduğunun altını çizen Kurum, "Ülkemiz bölgesinde lider bir ülke pozisyonunda, tüm ülkelerle burada müzakere yürütüyor. Güçlü bir ülke olmak böyle bir şey." dedi.

Kurum, Suriye, Ukrayna ve Afganistan'da yaşananlara değinerek, "Çaresizler ve göç etmek zorunda kalıyorlar. O yüzden zamanı iyi okumak, değerlerimize sahip çıkmak zorundayız. Bizi biz yapan birlik ve beraberliğimizdir. Herhangi bir siyasi görüş içinde olabilir ve herhangi bir partiye oy veriyor olabilirsiniz ama bu değerlerimizi her zaman elimizin, başımızın üstünde tutmalıyız." ifadelerini kullandı.

İklim değişikliği

Gençlerden kendilerine güvenmelerini isteyen Kurum, iklim değişikliği ve bunun olası sonuçlarına dikkati çekerek, gençlerin bu süreçte iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında yapacağı çalışmalar olacağını söyledi.

Bu mücadelenin topyekun verilmesi gerektiğini vurgulayan Kurum, "Milyonlarca insan iklim değişikliğiyle beraber göç etmek zorunda kalacak ve önümüzdeki süreçte göç tüm dünyanın en büyük problemleri arasında yer alacak. Ülkemizde yaşadığımız afetleri görüyoruz. Seller, heyelanlar, yangınlar, depremler, şiddeti ve sıklığı artık her geçen gün artıyor. Bu mücadeleyi hep birlikte, el birliği içerisinde siyaset üstü bir anlayışla sürdürmek zorundayız." değerlendirmesini yaptı.

Bakanlık olarak mücadeleye dönük İklim Şurası ve çalıştay düzenlediklerini anımsatan Kurum, şunları kaydetti:

"Attığımız her adımda gençlerimizin kararlılığı bizim önceliğimiz, hedefleri bizim hedeflerimiz olacak. Gençlerimiz iklim, çevre ve doğayla alakalı her çalışmanın içinde yer alsınlar. Burada meclislerimiz, iklim elçilerimiz olsun. Orada alacakları kararları da gerek yerel yönetimler elimizle gerek bakanlığımızın uygulamalarında da ortaya koymaya gayret gösterelim. Genç kardeşlerimizin katkıları çok önemli. Katılımcı olun, kendinize güvenin, geleceğinizle ilgili adımlarda sürecin içine dahil olun. Gençlerimizi iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında elçi olmaya davet ediyorum. Bu manada yapacağınız her projeye bakanlık olarak destek vereceğiz."

Mamak Belediyesi ve AK Parti Mamak İlçe Başkanlığı'nı ziyaretinin ardından Kurum, Diyarbakır'ın Sur ilçesinde PKK'lı teröristlerle girdiği çatışmada şehit olan uzman çavuş Selçuk Paker ile geçen yıl Bitlis'in Tatvan ilçesindeki helikopter kazasında şehit olan 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş'ın Cebeci Askeri Şehitliği'ndeki kabri başında dua etti.

Kurum, daha sonra şehit Paker'in ailesini de ziyaret etti.