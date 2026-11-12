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Gündem Kurum, “Daima yanınızdayız” diyerek kürsüye davet etti! Filistin Başbakanı ayakta alkışlandı
Gündem

Kurum, “Daima yanınızdayız” diyerek kürsüye davet etti! Filistin Başbakanı ayakta alkışlandı

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Kurum, "Daima yanınızdayız" diyerek kürsüye davet etti! Filistin Başbakanı ayakta alkışlandı

COP31 kapsamında düzenlenen oturumun açılışını yapan Bakan Kurum, "Türkiye her zaman Filistin'in yanındadır, Gazze'nin yanındadır. Dün de yanındaydık, bugün de yanındayız, yarın da Filistinli, Gazzeli kardeşlerimizle birlikte hareket edeceğiz" diyerek Filistin Başbakanı Muhammed Mustafa’yı kürsüye davet etti. Katılımcılar Mustafa’yı ayakta alkışladı.

Antalya’da 196 ülkeden temsilcinin katıldığı Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) Genel Kurulu’nda Filistin Başbakanı Muhammed Mustafa ayakta alkışlandı.

 

Murat Kurum kürsüye davet etti

Oturuma başkanlık eden COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, konuşma sırası gelen Filistin Başbakanı Muhammed Mustafa'yı kürsüye davet etmeden önce Türkiye'nin Filistin'e desteğini yineledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün aynı kürsüden yaptığı konuşmayla dünyaya önemli bir gerçeği bir kez daha hatırlattığını belirten Murat Kurum, şöyle konuştu:

 

"Türkiye her zaman Filistin'in yanındadır, Gazze'nin yanındadır. Dün de yanındaydık, bugün de yanındayız, yarın da Filistinli, Gazzeli kardeşlerimizle birlikte hareket edeceğiz. İstiyoruz ki Antalya'dan yükselen ses, iklim adaletsizliğine de vicdanın sessizliğine de 'dur' diyen ses olsun."

 

Kurum'un sözlerinin ardından Filistin Başbakanı Mustafa, Anadolu Genel Kurul Salonu'ndaki katılımcılar tarafından ayakta alkışlandı.

Konuşmasını tamamlayan Mustafa, Kurum'a sarılarak teşekkür etti.

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