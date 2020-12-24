Kuruluş Osman'ın 40. Bölüm Fragmanı yayınlandı! Duyurusu yapıldı... Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak

Kuruluş Osman 40.bölüm fragmanı izleyiciyle buluştu. Çarşamba akşamlarının reyting rekoru kıran dizisinde bu hafta vasiyetini hazırlayan Ertuğrul Bey'in ölümü Kayı Obası'nda büyük bir acıya sebep olur. Yayınlanan son bölüm ardından 40.bölüm fragman arayışı hız kazandı.

Reyting rekortmeni dizi Kuruluş Osman’ın yeni bölüm fragmanı epey ilgi gördü. Ekrana gelen son bölümde Ertuğrul Bey Kayı Obası tarafından gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlanırken; yeni beyin kim olacağı sorusu herkesin aklındadır. İşte Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı ve bu haftaki bölümde yaşananlar…

Kuruluş Osman 39.bölümde neler oldu?

Hasta yatağından kalkarak herkesi şaşırtan Ertuğrul Bey, topladığı toyla Osman Bey ve Savcı Bey arasındaki çatışmaya son verirken; kendisinden sonra kimin bey olacağına karar vermek üzere Aksakallılar'la bir araya gelir.

Targun Hatun, Nikola'nın Kayı beylerini zehirlemesi için yaptığı planı Osman Bey'e anlatırken; Osman Bey, Nikola'ya karşı zekice bir oyun kurar. Vasiyetini hazırlayan Ertuğrul Bey'in ölümü Kayı Obası'nda büyük bir acıya sebep olur. Kayı Obası beyini gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlarken; yeni beyin kim olacağı sorusu herkesin aklındadır. Kayı Obası'nın yeni beyi kim olacak? Ertuğrul Bey'in ölümü uçtaki dengeleri nasıl değiştirecek?