  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Kuruluş Osman'ın 40. Bölüm Fragmanı yayınlandı! Duyurusu yapıldı... Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak
Gündem

Kuruluş Osman'ın 40. Bölüm Fragmanı yayınlandı! Duyurusu yapıldı... Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak

Kuruluş Osman'da dün akşam ekranlara gelen 39.bölümde Ertuğrul Bey'in hayatını kaybetmesi izleyenleri ekran başına kilitledi. Yayınlanan son bölüm ardından yeni bölüm fragman arayışı sosyal medyada araştırılır hale geldi. Kuruluş Osman 40.bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda Kayı obasında kurulan toyda seçilen yeni bey duyurulurken Osman Bey'in beylik seçimine itiraz ettiği görülüyor.

Yeniakit Publisher
2020-12-24 07:13:00 - 2020-12-24 07:14:51

Kuruluş Osman 40.bölüm fragmanı izleyiciyle buluştu. Çarşamba akşamlarının reyting rekoru kıran dizisinde bu hafta vasiyetini hazırlayan Ertuğrul Bey'in ölümü Kayı Obası'nda büyük bir acıya sebep olur. Yayınlanan son bölüm ardından 40.bölüm fragman arayışı hız kazandı.

Reyting rekortmeni dizi Kuruluş Osman’ın yeni bölüm fragmanı epey ilgi gördü. Ekrana gelen son bölümde Ertuğrul Bey Kayı Obası tarafından gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlanırken; yeni beyin kim olacağı sorusu herkesin aklındadır. İşte Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı ve bu haftaki bölümde yaşananlar…

Kuruluş Osman 39.bölümde neler oldu?

Hasta yatağından kalkarak herkesi şaşırtan Ertuğrul Bey, topladığı toyla Osman Bey ve Savcı Bey arasındaki çatışmaya son verirken; kendisinden sonra kimin bey olacağına karar vermek üzere Aksakallılar'la bir araya gelir.

Targun Hatun, Nikola'nın Kayı beylerini zehirlemesi için yaptığı planı Osman Bey'e anlatırken; Osman Bey, Nikola'ya karşı zekice bir oyun kurar. Vasiyetini hazırlayan Ertuğrul Bey'in ölümü Kayı Obası'nda büyük bir acıya sebep olur. Kayı Obası beyini gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlarken; yeni beyin kim olacağı sorusu herkesin aklındadır. Kayı Obası'nın yeni beyi kim olacak? Ertuğrul Bey'in ölümü uçtaki dengeleri nasıl değiştirecek?

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Yunanistan'da şiddetli deprem! Türkiye'yi de salladı
Gündem

Yunanistan'da şiddetli deprem! Türkiye'yi de salladı

Yunanistan'da 4.4 şiddetinde bir deprem meydana geldi. AFAD'ın geçtiği bilgiye göre, deprem Atina'nın kuzey batısındaki Fakis bölgesinde ya..
Türk hackerlar terörist sevici Avrupa Birliği'ni salladı! Kınama gelince böyle cevap verdiler: Biz vurduk mu tam vururuz
Teknoloji

Türk hackerlar terörist sevici Avrupa Birliği'ni salladı! Kınama gelince böyle cevap verdiler: Biz vurduk mu tam vururuz

Terör örgütünü Avrupa'da besleyerek Türkiye düşmanlığını açıkça gösteren Avrupa Birliği, Türk hackerların siber operasyonuyla sallandı. Avru..
Rusya, Katar'da ilan etti: Karşılık vereceğiz
Dünya

Rusya, Katar'da ilan etti: Karşılık vereceğiz

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Katar ziyareti sırasında yaptığı açıklamada, "ABD yaptırımlarına sert bir şekilde karşılık vereceğiz' ..
Satılık 2017 model Opel Insignia
Satılık 2017 model Opel Insignia

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay