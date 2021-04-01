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Ekonomi “Kurulu gücün yüzde 96,4’ü yenilenebilir enerjiden”
Ekonomi

“Kurulu gücün yüzde 96,4’ü yenilenebilir enerjiden”

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, yılın ilk iki ayında Türkiye’de devreye alınan 831 megavat kurulu gücün yüzde 96,4’ünün yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlandığını bildirdi.

Yeniakit Publisher
2021-04-01 16:06:00 - 2021-04-01 16:24:13

Dönmez, Twitter hesabından “Yenilenebilir enerjide hızlı başlangıç” başlığıyla infografik paylaştı. Ocak-şubat döneminde devreye alınan kurulu gücün yüzde 96,4’ünün yenilebilir kaynaklardan elde edildiğini belirten Dönmez’in paylaştığı infografikte de iki ayda 831 megavat kurulu gücün devreye alındığı, bunun 801 megavatını yenilebilir enerji kaynaklarının oluşturduğu görüldü.

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