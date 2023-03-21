Kuru bamya altın kadar değerli: Faydaları saymakla bitmeyen kuru bamya tohumu nasıl kullanılır?

Anadolu’nun sevilen lezzeti kuru bamyanın kilosu Bolu’da 800 ile 1000 TL arasında satılıyor.

Mevsiminde sabah güneş görmeden özenle toplanarak kurutulan bamya, yurttaşlar tarafından da ilgi görüyor. Kuru bamya, kurutulduktan sonra fiyatı 1000 TL’ye kadar çıkıyor.

"ÇİÇEK BAMYA"

Dükkanında kuru bamya satan aktar Mehmet Karaman, "Kuru bamya fiyatları 1000 TL . Normalde çiçek bamya diye tabir ettiğimiz kuru bamya bir gram altın ne kadar fiyat ise o fiyattaydı. Şuanda da aynı. Fiyatının bu kadar pahalı olmasının sebebi zahmetli olması. Her gün toplamak gerekir, ilgilenmek gerekir. Bence bu fiyatı hak ediyor. Fiyatının yüksek olması sebebiyle o eski rağbet artık yok. Eskiden genellikle hep 100 gram alırlardı. Artık 50 gram almaya başladılar. Özel bir toprak ürünü diyebiliriz. Aynı zamanda da çok faydalı bir bitki" dedi.

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Bamyanın faydalarının yanı sıra bamya tohumunun da bir o kadar sağlıklı olduğunu biliyor muydunuz? Bamya, düşük kalorili olması nedeniyle sağlıklı beslenmek isteyenlerin tercihi. Hem sıcak yemek olarak hem de zeytinyağlı olarak tercih edilen bamyanın tohumu da son zamanlarda oldukça popüler. İşte kuru bamya hakkında tüm detaylar...

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Doğadan gelen şifalı bitkiler hastalıkları önlemede etkili. Bamya tohumu da son dönemde sıklıkla faydaları ile gündeme gelen bir vitamin deposu. Öyle ki düzenli olarak kullanıldığında yararlarıyla herkesi şaşırtıyor. Bamya tohumu nedir, ne değildir henüz bilmiyorsanız onunla tanışmanın tam zamanı! Nasıl kullanıldığını ve faydalarını öğrenince hemen denemek isteyebilirsiniz...

BAMYA TOHUMUNUN FAYDALARI NELER?



Lif açısından ve kaygan sıvısı nedeniyle mide ve sindirim sistemine dost bir bitkidir. Yaş bamyanın bu faydalarından kış aylarında da faydalanmaya devam etmek için kuru bamya geçmişten günümüze bir kültürdür. Vücuttaki toksinlerin atılmasına ve idrar yollarından bol su ile başaltım yapmasını sağlamaktadır.

Bamya tohumu B vitamini, C vitamini, K vitamini içerir. Potasyum, folik asit ve kalsiyum açısından oldukça zengindir. Bamya tohumu ise zengin bir lif içeriğine sahiptir. Bu muhteşem tohum, yüksek lif içeriğinden dolayı tok tutucu ve hızlı kilo verdirici etki gösterir.

-Bamya tohumu, insüline benzer özelliklere sahiptir ve bu sayede kan şekerini dengeler.

-Karaciğer sağlığını korur.

-Kolon kanserini önler.

-Kolesterolü dengeler.

-Kas ve kemikleri güçlendirir.

-Astıma iyi gelir.

-Vücudu enfeksiyonlardan korur.

-Sindirimi düzenler.

-Alzheimer riskini önler, hafızayı güçlendirir.

-Kalp ve böbrek sağlığını korur.

-Bağırsakları temizler.

-Gerginliği ve stresi önler, psikolojik sağlığa iyi gelir.

-Bağışıklık sistemini güçlendirir.

BAMYA TOHUMU ZAYIFLATIR MI?

Bamya tohumunun zayıflama üzerinde etkisi de vardır. Lifli olması sizi uzun süre tok tutar, sindirim sisteminize faydalıdır. Bağırsaklardaki toksinlerin atılmasına yardımcı olduğu için kolayca kilo verebilirsiniz.

BAMYA TOHUMU KÜRÜ NASIL HAZIRLANIR?

Bamya tohumu aktarda kolaylıkla bulunabilir. Öğütüp içine bal ve zeytinyağı ilave edebilir, macun şeklinde tüketebilirsiniz. Bu kürü her gün kahvaltıdan 30 dakika önce aç karnına 1 tatlı kaşığı kadar yiyebilirsiniz.

Bu kür 1 ay boyunca düzenli olarak tüketildiğinde inanılmaz faydalar sağlar. Bamya tohumlarının içerdiği çok sayıda faydalı vitamin, vücuttaki kemik ve kalp sağlığını korur.

BAMYA TOHUMU ÇAYI NASIL YAPILIR?

1 yemek kaşığı bamya tohumunu bir kahve değirmeni veya blender yardımıyla öğütün.

Öğütülmüş tohumları french press veya cezveye alın, üzerine kaynamış su ilave edin.

5 dakika demlenmesini bekleyin.

Çayınız hazır, afiyet olsun.

Dilerseniz çayınızı bal, pekmez veya limon ekleyerek tatlandırabilirsiniz.

BAMYA TOHUMU YUTMAK FAYDALI MI?

turkiyegazetesi'ne göre: Bamya tohumu yutmak insanlar arasında yaygındır. Ancak uzmanlar üstüne basa basa uyardı: Bamya tohumu kürü gibi çeşitli alternatif tedaviler uygulamak bilimsellikten uzak kabul edilir. Bamya tohumunun eklem ve kemikler için faydalı olabileceğini söylemek mümkündür. Bu küçük ama yararlı tohum zengin kalsiyum, magnezyum gibi içeriğiyle inanılmaz yarar sağlar. Ancak yine de kolesterolü dengelemek, diz ağrısını geçirmek için bamya tohumu yutmak doktorunuzun uyguladığı tedavinin yerine geçemez. Bu nedenle bu sorunlarınız uzun süredir varsa mutlaka bir uzmana danışmalısınız.

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