Araç lastiklerinizi 1 TL ile kontrol ettiniz mi?

Araç sahipleri, 1 TL madeni parayla lastiklerinin diş derinliğini kontrol ederek aşınma durumu hakkında fikir edinebiliyor.

Araç sahipleri, lastiklerinin aşınıp aşınmadığını anlamak için özel bir ölçüm cihazına ihtiyaç duymadan basit bir yöntem uygulayabiliyor. 1 TL madeni parayla yapılan test, lastik diş derinliği hakkında fikir veriyor.

Lastik diş derinliği, aracın yol tutuşunu ve fren performansını etkileyen önemli unsurlardan biri olarak öne çıkıyor. Türkiye'de otomobiller için genel yasal asgari diş derinliği 1,6 milimetre olarak belirtiliyor.

Arabanızın lastiklerinin ne durumda olduğunu anlamak için servise gitmenize gerek kalmadan evde küçük bir kontrol yapabilirsiniz.

Üstelik ihtiyacınız olan tek şey, cebinizdeki 1 TL!

Lastiklerin arasına yerleştirerek yapacağınız bu basit test, aşınma konusunda size fikir verebilir.

1 TL İLE LASTİK DERİNLİĞİNİ TEST EDEBİLİRSİNİZ

Lastiklerin aşınma seviyesini kabaca değerlendirmek için uygulanan bu yöntem, birkaç basit adımdan oluşuyor. İşte o adımlar...

Öncelikle bir adet 1 TL madeni para alın.

Parayı dikey şekilde lastiğin dişleri arasına yerleştirin.

Paranın kenarındaki sarı metal halkayı kontrol edin.

Halka görünüyorsa lastiğin diş derinliğinin yasal sınırın altına düşmüş olabileceğini göz önünde bulundurun.