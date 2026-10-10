Katil sürüsüne güvenmenin bedeli! Siyonist sevici Türkü Avcı ortada kaldı

İsrail merkezli Combat Antisemitism Movement (CAM) adlı kuruluşa konuşan 27 yaşındaki Türkü Avcı, 7 Ekim sürecinin ardından İsrail'in eylemlerini aklayan ve Türkiye'nin milli duruşunu hedef alan skandal açıklamalarda bulundu.

Kudüs İbrani Üniversitesi'nde eğitim gören Avcı, Türkiye'ye dönmekten korktuğunu belirterek Tel Aviv yönetiminden sığınma talep ettiğini ve kendisine sadece bir yıllık mülteci statüsü verildiğini duyurdu.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Avcı'nın sosyal medya üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik asılsız suçlamalarda bulunduğu, Türkiye'nin yönetimini aşağılarken İsrail devletini övdüğü ve ülkenin birlik ile toprak bütünlüğünü hedef aldığı vurgulanıyor.

Hakkında yakalama kararı bulunan şüpheli, Türk adaletinden kaçışını meşrulaştırmak için uluslararası basını kullanmaya devam ediyor.

'TÜRKİYE'DE KENDİMİ SAVUNAMAM'

Türkiye'nin Filistin davasındaki haklı tutumunu hazmedemeyen Avcı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsrail'in işgal ve soykırım politikalarına karşı gösterdiği haklı tepkiyi 'antisemitizm' olarak yaftalamaya kalkıştı.

Türkiye'de ifade özgürlüğü olmadığını iddia ederek adalet sistemini karalayan Avcı, "Şu an Türkiye'ye dönsem tutuklanırım ve mahkemeye çıkana kadar ne kadar hapis yatacağımı kimse bilemez. Tuttuğum avukat bile Siyonist kızı savunan avukat olarak etiketlenince korkup davamı bıraktı. Artık Türkiye'de kendimi savunamayacağımı anladım" hezeyanında bulundu.

'MÜSLÜMAN VE SİYONİSTİM'

Kendisini "Türk, Müslüman ve Siyonist" gibi çelişkili ifadelerle tanımlayan Avcı, 7 Ekim'de Kudüs'te bulunduğunu ve Hamas'ın Aksa Tufanı operasyonları sırasında büyük bir korku yaşadığını anlattı.

Türk medyasının Gazze'deki insanlık dramını tüm çıplaklığıyla dünyaya duyurmasından rahatsızlık duyan şüpheli, "Türk medyasının 7 Ekim haberlerini takip etmeye başladım ve söylediklerinin doğru olmadığını biliyordum. İsrail'de olduğum için bana yalan söyleniyormuş gibi hissettim ve bir sosyal medya sayfası açarak sesimi duyurmaya karar verdim" sözleriyle İsrail propagandasına nasıl gönüllü olarak alet olduğunu itiraf etti.

'İSRAİLLİLER HARİKA İNSANLAR'

İsrail'deki yaşamından övgüyle bahseden ve Tel Aviv'in kanlı politikalarını görmezden gelen Avcı, "İsrailliler harika insanlar. Hikayem viral olduktan sonra bana sarılmak için ulaşıyorlar, yemek göndermek istiyorlar" diyerek işgalci zihniyete duyduğu hayranlığı gözler önüne serdi.