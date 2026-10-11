İslami Değerler Külliyesi'nde dualarla açıldı: Hasan Doğan ve babasının isimleri verildi

Açılış programında ilahi sanatçıları Mustafa Akbaş, Prof. Dr. Fatih Koca, Mustafa Sevim, Hasan Bayar, Murat Belet, Ender Tekin, Celal Karatüre, Fadıl Aydın ve Mahmut Şevket Bayram yer aldı. Sanatçıların seslendirdiği ilahiler katılımcılardan ilgi gördü. Celal Karatüre'nin seslendirdiği "Kabe'de Hacılar Hu Der Allah" ilahisine başta çocuklar olmak üzere çok sayıda vatandaş hep bir ağızdan eşlik etti. Açılışın ardından vatandaşlar, Şemail-i Şerif ve Esmaü'n-Nebi Müzesi'ni gezdi. Peygamber Efendimizin hayatı, güzel ahlakı ve isimlerine ilişkin hazırlanan eserleri inceleyen ziyaretçiler, müzeye yoğun ilgi gösterdi. Programda ayrıca müzenin mimari çalışmalarına katkı sağlayan mimarlar Halil Fazlıoğlu ve Yasemin Fazlıoğlu'na Kabe örtüsü takdim edildi. Kabe örtüsü, Kırıkkale Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim ve Külliye Yönetim Kurulu Başkanı Bahattin Akyön tarafından verildi.