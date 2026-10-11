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İslami Değerler Külliyesi'nde dualarla açıldı: Hasan Doğan ve babasının isimleri verildi

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İslami Değerler Külliyesi'nde dualarla açıldı: Hasan Doğan ve babasının isimleri verildi

Kırıkkale İslami Değerler Külliyesi'nde Peygamber Efendimizin hayatını ve güzel ahlakını tanıtan Şemail-i Şerif ve Esmaü'n-Nebi Müzesi hizmete açıldı. Törende Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Prof. Dr. Hasan Doğan'ın adını taşıyan konferans salonu ile merhum babası Osman Doğan'ın adının verildiği fuaye alanının da açılışı gerçekleştirildi.

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Foto - İslami Değerler Külliyesi'nde dualarla açıldı: Hasan Doğan ve babasının isimleri verildi

Kırıkkale İslami Değerler Külliyesi'nde "O'nu Tanımaya Bir Adım Daha: Sevdanın Adı Muhammed" adlı törenle Peygamber Efendimizin hayatını, güzel ahlakını, özelliklerini ve isimlerini tanıtmak amacıyla hazırlanan Şemail-i Şerif ve Esmaü'n-Nebi Müzesi ziyaretçilere açıldı. Programda ayrıca Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Prof. Dr. Hasan Doğan'ın adını taşıyan konferans salonu ile babası merhum Osman Doğan'ın adının verildiği fuaye alanı dualarla hizmete açıldı.

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Foto - İslami Değerler Külliyesi'nde dualarla açıldı: Hasan Doğan ve babasının isimleri verildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da programa telgraf göndererek katılımcıları selamladı. Telgrafta, Hazreti Muhammed'in örnek ahlakının önemine dikkat çeken Erdoğan, "Programın düzenlenmesinde emeği geçenleri tebrik ediyor, tüm katılımcıları kalbi duygularımla selamlıyorum" ifadelerini kullandı.

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Foto - İslami Değerler Külliyesi'nde dualarla açıldı: Hasan Doğan ve babasının isimleri verildi

Açılış programında ilahi sanatçıları Mustafa Akbaş, Prof. Dr. Fatih Koca, Mustafa Sevim, Hasan Bayar, Murat Belet, Ender Tekin, Celal Karatüre, Fadıl Aydın ve Mahmut Şevket Bayram yer aldı. Sanatçıların seslendirdiği ilahiler katılımcılardan ilgi gördü. Celal Karatüre'nin seslendirdiği "Kabe'de Hacılar Hu Der Allah" ilahisine başta çocuklar olmak üzere çok sayıda vatandaş hep bir ağızdan eşlik etti. Açılışın ardından vatandaşlar, Şemail-i Şerif ve Esmaü'n-Nebi Müzesi'ni gezdi. Peygamber Efendimizin hayatı, güzel ahlakı ve isimlerine ilişkin hazırlanan eserleri inceleyen ziyaretçiler, müzeye yoğun ilgi gösterdi. Programda ayrıca müzenin mimari çalışmalarına katkı sağlayan mimarlar Halil Fazlıoğlu ve Yasemin Fazlıoğlu'na Kabe örtüsü takdim edildi. Kabe örtüsü, Kırıkkale Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim ve Külliye Yönetim Kurulu Başkanı Bahattin Akyön tarafından verildi.

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Foto - İslami Değerler Külliyesi'nde dualarla açıldı: Hasan Doğan ve babasının isimleri verildi

Vali Sarıibrahim, İslami Değerler Külliyesi'nin insanların bir araya geldiği önemli bir merkez haline geldiğini söyledi. Külliyenin hem sosyal hem de manevi açıdan önemli bir işlev üstlendiğini belirten Sarıibrahim, "İnsanların burada sosyalleştiği, beraber vakit geçirdiği ama onun dışında hem Hazreti Peygamber'i tanıdıkları hem o dönemi beraber yaşadıkları ve anladıkları bir değerler külliyesi oldu. Gerçekten burada bir destinasyon ortaya çıkıyor" dedi. Yönetim Kurulu Başkanı Akyön ise aynı gün üç ayrı açılış gerçekleştirdiklerini belirterek, "Burada üç açılışı beraber gerçekleştirdik. Bunlardan bir tanesi Şemail-i Şerif Esma-i Nebi Müzesi. Bir diğeri ise vefanın, sadakatin, doğruluğun, dürüstlüğün öncüsü ve her zaman buradaki bu eserlere destek, yardımcı olan Profesör Doktor Hasan Doğan Konferans Salonu ve yine onun merhum babası Osman Doğan Fuaye Alanı'nın açılışını da gerçekleştirdik" ifadelerini kullandı.

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Foto - İslami Değerler Külliyesi'nde dualarla açıldı: Hasan Doğan ve babasının isimleri verildi

Konferans salonu ile fuaye alanının sivil toplum kuruluşlarının ücretsiz kullanımına sunulacağını ifade eden Akyön, her iki alanın da bütün ihtiyaçlar düşünülerek tasarlandığını ve hizmete açıldığını söyledi. Ailesiyle birlikte külliyeyi ziyaret eden Gülben Nazlımla, müzeden ve düzenlenen etkinliklerden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Daha önce de külliyeyi ziyaret ettiklerini belirten Nazlımla, "Bizim için zaten Kırıkkale'de böyle bir müzenin açılması çok gurur vericiydi. Güzel sanatçılarımız geldi, onlarla beraber ilahilerimizi de söyledik. Çok memnun olduk" diye konuştu.

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Foto - İslami Değerler Külliyesi'nde dualarla açıldı: Hasan Doğan ve babasının isimleri verildi

Ziyaretçilerden Yusuf Doğan da külliyeyi kuruluşundan bu yana ziyaret ettiğini belirterek, "Çok değerli buldum. Kırıkkale'mize kazandırılmış olan çok kıymetli bir müze. Bunu açanlara, hizmet edenlere Rabbim hepsinden razı olsun" dedi. Hafızlık eğitimi aldığını söyleyen Şuranur Yılmaz, müzeyi ziyaret etmekten mutluluk duyduğunu belirterek, "Buraya gelmek çok iyi bir şey. Peygamber Efendimize yaklaşıyoruz böyle salavatla, Allah'ın ismiyle. Çok zevk duyduk aslında. İnşallah daha fazla da geliriz" ifadelerini kullandı. Açılış programına İl Emniyet Müdürü Mustafa Işık, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hasan Acar, protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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