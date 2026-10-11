İslami Değerler Külliyesi'nde dualarla açıldı: Hasan Doğan ve babasının isimleri verildi

Vali Sarıibrahim, İslami Değerler Külliyesi'nin insanların bir araya geldiği önemli bir merkez haline geldiğini söyledi. Külliyenin hem sosyal hem de manevi açıdan önemli bir işlev üstlendiğini belirten Sarıibrahim, "İnsanların burada sosyalleştiği, beraber vakit geçirdiği ama onun dışında hem Hazreti Peygamber'i tanıdıkları hem o dönemi beraber yaşadıkları ve anladıkları bir değerler külliyesi oldu. Gerçekten burada bir destinasyon ortaya çıkıyor" dedi. Yönetim Kurulu Başkanı Akyön ise aynı gün üç ayrı açılış gerçekleştirdiklerini belirterek, "Burada üç açılışı beraber gerçekleştirdik. Bunlardan bir tanesi Şemail-i Şerif Esma-i Nebi Müzesi. Bir diğeri ise vefanın, sadakatin, doğruluğun, dürüstlüğün öncüsü ve her zaman buradaki bu eserlere destek, yardımcı olan Profesör Doktor Hasan Doğan Konferans Salonu ve yine onun merhum babası Osman Doğan Fuaye Alanı'nın açılışını da gerçekleştirdik" ifadelerini kullandı.