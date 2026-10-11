Riyad'daki kanlı saldırı anı kameralarda! Sivil terminale füze yağdırdılar...

Körfez bölgesini kan gölüne çeviren ve 12 sivilin yaşamını yitirdiği, 309 kişinin de yaralanmasına neden olan Riyad Kral Halid Uluslararası Havalimanı saldırısının acı tablosu, ortaya çıkan yeni görüntülerle bir kez daha gözler önüne serildi. Husi milislerinin füze ve İHA'larla gerçekleştirdiği alçak saldırı anına ve sonrasındaki panik dalgasına ait sarsıcı video kayıtları medya organlarında yer aldı.

Yemen'deki Husiler ile Suudi Arabistan arasındaki gerilim tırmanıyor. Suudi Arabistan Sivil Havacılık Genel Kurulu (GACA), dün Kral Halid Uluslararası Havalimanı'nı hedef alan bir saldırı gerçekleştirildiğini ve bu saldırıda 12 kişinin öldüğünü, 309 kişinin yaralandığını bildirdi.

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı'na bu hafta üçüncü kez saldırı düzenlendi.

Perşembe günkü saldırılarda en az 3 kişi ölmüş, bir uçak hasar görmüştü.

Abha ve Riyad havalimanlarına yönelik saldırılarda da toplam 3 kişi hayatını kaybetmişti.

Husiler saldırılarını üstlenmişti.

12 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Dün yaşanan saldırı için Husi tarafı resmi ve kapsamlı bir üstlenme açıklaması yapmasa da Husi medya ofisi başkanı, grubun "Riyad uluslararası havalimanını kapattığını." duyurdu.

Saldırıda en az 12 kişi hayatını kaybetti, 309 kişi yaralandı.

Suudi Sivil Havacılık Genel Otoritesi (GACA) açıklamasına göre ölenler arasında 4 Suudi vatandaşı, 2 Bangladeşli ile ABD, Mısır, Ürdün, Suriye, Filistin ve Sudan'dan birer kişi bulunuyor.

"TAM ANLAMIYLA SAVAŞ SUÇU"

Yaralılardan bazılarının durumu ağır; kaldırıldıkları hastanelerde tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

Suudi liderliğindeki koalisyon sözcüsü Tümgeneral Turki el-Maliki saldırıyı Husilere atfetti, 'korkak terör saldırısı' ve uluslararası insancıl hukuka göre 'tam anlamıyla savaş suçu' olarak nitelendirdi; koalisyonun kararlı yanıt vereceğini açıkladı.

Diplomatik kaynaklar saldırının füze ile gerçekleştirildiğini ve yolcu terminalini vurduğunu bildirdi.

SEFERLER DURDURULDU

Saldırı sonrası havalimanı operasyonları askıya alındı, uçuşların bazıları yönlendirildi, bazıları ise iptal edildi.

Birçok havayolu şirketi seferlerini durdurdu.

ABD, İngiltere ve diğer ülkeler vatandaşlarını havalimanını kullanmamaları konusunda uyardı.

Hastanelerde acil durum protokolü devreye girdi.

"SUUDİ SALDIRILARINA KATILABİLİRİZ"

ABD Başkanı Donald Trump, Suudi saldırılarına katılmayı değerlendirebileceklerini söyledi.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio saldırıyı kınadı ve ABD vatandaşının öldüğünü doğruladı.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres olayı uluslararası hukuk ihlali olarak nitelendirdi ve durmasını istedi.

SALDIRI VE PANİK ANLARI KAMERADA

Saldırıya dair görüntüler de medyaya yansıdı.

Panik anlarının yer aldığı görüntülerde; terminaldeki hasar da gözler önüne serildi.

Başlatılan hasar tespit çalışmalarının da sürdüğü öğrenildi.