Acılı babadan ‘intihar’ sözlerine isyan: Benim oğlum dini bütün bir insandı

Afyonkarahisar’da hayatını kaybeden Vali Yardımcısı İhsan Ayrancı, memleketi Amasya’nın Suluova ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı. Emekli Müftü Adem Ayrancı, oğlunun tabutunun başında gözyaşları içinde helallik istedi.

Beylik tabancasıyla vurulmuş halde bulunan evladının cinnet geçirdiğini belirterek helallik isteyen Emekli Müftü Adem Ayrancı’nın, "Benim evladım intihar etti diyorlarmış. Benim evladım imanı bütün bir insandı. Kim demiş benim oğluma intihar etti diye" sözleri yürekleri dağladı.

Acılı babadan Afyonkarahisar Valisi’ne: "Yavruma hakkın helal et"

Afyonkarahisar Valiliği önünde düzenlenen törende 8 aydır birlikte mesai yaptık. Son derece üzgünüm, şok içerisindeyim, kırgınım, kızgınım ama bunların hiç birisi bu yolculuğu değiştirmiyor" sözlerini sarf eden Afyonkarahisar Valisi Naci Aktaş’a da sarılan Adem Ayrancı, "Yavruma hakkını helal et" diye konuştu.

Cenaze törenine, Amasya Valisi Önder Bakan, AK Parti Amasya Milletvekili Hasan Çilez, Yeni Parti Amasya Milletvekili Reşat Karagöz ile çok sayıda vatandaş katıldı. 46 yaşındaki Ayrancı, Saygılı köyü mezarlığına defnedildi.