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Kurtulmuş, Irak'taki bombalı saldırıyı kınadı
Gündem Kurtulmuş, Irak'taki bombalı saldırıyı kınadı
Gündem

Kurtulmuş, Irak'taki bombalı saldırıyı kınadı

ANKARA AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Irak'ta masum insanların kanına giren insanlık düşmanı teröristleri ve arkasındaki güçleri nefretle kınadığını bildirdi.

Yeniakit Publisher
2021-07-20 00:57:00 -
Kurtulmuş, Irak'taki bombalı saldırıyı kınadı

ANKARA AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Irak'ta masum insanların kanına giren insanlık düşmanı teröristleri ve arkasındaki güçleri nefretle kınadığını duyurdu.

Kurtulmuş, Twitter hesabından Irak'ın başkenti Bağdat'ta bir pazar yerindeki bombalı saldırıya ilişkin açıklama yaptı.

Saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa dileyen Kurtulmuş, "Yeter artık, masum Irak halkının terör çetelerinden çektiği. Bayram arifesinde masum insanların kanına giren insanlık düşmanı teröristleri ve arkasındaki güçleri nefretle kınıyorum. Kardeş Irak halkının tamamının yanında, silahlı teröristlerin karşındayız." ifadelerini kullandı.

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