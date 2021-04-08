Kurtulmuş, hadsiz o sözleri nedeniyle İtalya Başbakanı Draghi’yi kınadı: Bizden diktatör çıkmaz
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik kullandığı alçakça ifadeleri nedeniyle kınama mesajı paylaştı.
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Twitter'dan yaptığı paylaşımda,
“İtalya Başbakanı Mario Draghi'yi Sayın Cumhurbaşkanımızı kastederek söylediği talihsiz sözlerinden dolayı kınıyoruz.
Sayın Draghi, bizden diktatör çıkmaz!
Eğer diktatör görmek istiyorsanız tarihinize bakın, Mussolini'ye bakın.” ifadelerine yer verdi.