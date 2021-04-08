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Gündem Kurtulmuş, hadsiz o sözleri nedeniyle İtalya Başbakanı Draghi’yi kınadı: Bizden diktatör çıkmaz
Gündem

Kurtulmuş, hadsiz o sözleri nedeniyle İtalya Başbakanı Draghi’yi kınadı: Bizden diktatör çıkmaz

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik kullandığı alçakça ifadeleri nedeniyle kınama mesajı paylaştı.

Yeniakit Publisher
2021-04-08 23:14:00 -
Kurtulmuş, hadsiz o sözleri nedeniyle İtalya Başbakanı Draghi’yi kınadı: Bizden diktatör çıkmaz

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, 

“İtalya Başbakanı Mario Draghi'yi Sayın Cumhurbaşkanımızı kastederek söylediği talihsiz sözlerinden dolayı kınıyoruz.

Sayın Draghi, bizden diktatör çıkmaz!

Eğer diktatör görmek istiyorsanız tarihinize bakın, Mussolini'ye bakın.” ifadelerine yer verdi. 

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Yorumlar

Abdulvahit

Ulan ....... italyan REİS Canınızı çokmu yaktıda ağzınızdan salyalar akıyor.
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Hadi be.

Bizim tarihimizde diktatörden bol ne var? İtalya'nın da diktatörleri vardır da? Mafyası daha meşhurdur.
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