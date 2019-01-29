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Kürt yönetimi binalarına saldırıyorlar

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nin Duhok kenti yakınlarında geçtiğimiz gün meydana gelen terör provakasyona destek vermeyen IKBY Başbakanı Barzani hedef haline geldi. Belçika'da yaşayan PKK yandaşları IKBY binasına saldırı düzenledi.

29 Ocak 2019 Salı 17:03
Kürt yönetimi binalarına saldırıyorlar

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nin Duhok kenti yakınlarında bulunan Türk üssüne bir grup tarafından yapılan saldırı sonrası Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi ile PKK yandaşları arasında başlayan gerilim yükselerek devam ediyor.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Neçirvan Barzani'nin Türkiye'ye destek vererek  "PKK'nın orada varlığı olmazsa hava saldırısı da gerçekleşmez." ifadeleri sonrası Irak Kürt Bölgesel Yönetimi hedef haline geldi.

PKK yandaşları Belçika'da bulunan Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne bağlı binalara saldırı düzenlendi. Taş ve sopalarla gerçekleşen saldırı sonucu binanın camları kırıldı.

OLAYLAR PKK PROPAGANDASI

İstihbarat birimleri yaptıkları çalışmada Duhok'ta TSK'ya ait askeri üsse yönelik saldırıda PKK'lı teröristlerin sivillerin arasına gizlenerek Türk askeriyle yerel halkın arasını bozmaya çalıştığını belirlemişti.

Örgüt mensupları son olarak geçen Çarşamba günü etkisiz hale getirilen Azad Şahîn, Azad Mecîd Seyfo, Mihemed Tahîr ve Wahîd Ebdûlqadi adlı 4 PKK'lıyı Zap Suyu üzerinde balık avlayan sivil vatandaşlar olarak göstermeye çalışmıştı.

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Haber Tarihi: 29 Ocak 2019 Salı 17:03
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