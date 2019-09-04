Kürt Siyasetçi Galip İlhaner: Gerçek Kürt isyanını HDP/PKK il binaları önünde başlatıyoruz

Murathan Seyitoğlu yeniakit.com.tr

Yeniakit.com.tr’ye konuşan Kürt Siyasetçi Galip İlhaner, PKK tarafından dağa kaçırıldığı iddia edilen annelerin teröre karşı ayaklanmasına ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

“PKK zulmüne karşı dimdik duran cesur analara hepimiz destek olalım”

Yeniakit.com.tr aracılığıyla Kürtlere yönelik “Bir Kürt olarak, çocuğu PKK’da olan Kürt anaları Hacire ana gibi eyleme davet ediyorum.” diyen Galip İlhaner, “Hacire Akar anamız örnek oldu. Fevziye Çetinkaya anamız da HDP’lilerce kaçırılıp PKK’ya gönderilen oğlu için, ailesiyle birlikte HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde eyleme başlamış olması hakikaten takdir edilecek bir davranıştır. PKK zulmüne karşı dimdik duran; cesur, mübarek, yiğit analara hepimiz destek olalım.” çağrısında bulundu.

“PKK/HDP, 81 ilde kepenk indirmek zorunda kalmalıdır”

Hain PKK terör örgütünün yıllardır Kürt çocuklarını kullanarak Kürtlerin kanını akıttığını hatırlatan Galip İlhaner, sözlerini şöyle tamamladı:

“Gerçek Kürt isyanını Diyarbakır’da analarımız başlattı. Gerçek Kürt isyanı işte budur. Kürtler, HDP’yi de PKK’yı da kapatıyor. Kim demiş partiler kapatılamaz? Kürt analar HDP/PKK’yı 81 ilde kapatmaya hazırlanıyor. Hacire Akar ve Fevziye Çetinkaya gibi anaların sayısı artmalı. 81 ilde, bütün PKK/HDP il başkanlık binalarının önünde, Kürt analar eylem yapmalıdır. PKK/HDP, 81 ilde kepenk indrmek zorunda kalmalıdır.”