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Kürt Rabıtası'ndan Türkiye'ye destek!

TSK'nın olası sınır ötesi operasyonu öncesi Şanlıurfa'da bir araya gelen Kürt Rabıtası, Türkiye'ye destek verdi.

19 Aralık 2018 Çarşamba 15:06
Kürt Rabıtası'ndan Türkiye'ye destek!

Fırat'ın doğrusuna yönelik yapılması planlanan operasyon öncesinde, Suriye'nin kuzeyindeki siyasi Kürt yapıları temsil eden Kürt Rabıtası Şanlıurfa'da toplandı. Toplantıda genel olarak Suriye'nin içerisinde Kürtlerin içinde bulunduğu politik süreçler ele alındı.

"Suriye Kürtleri Nereye" toplantısı

Suriye Bağımsız Kürt Rabıtası tarafından "Suriye Kürtleri Nereye" başlığı altında düzenlenen toplantıda; PYD/YPG'nin baskı uygulamaları, Suriyeli Kürtlerin bağımsız iradelerini ortaya koymasının sağlanması, PYD/YPG ve SKUK gibi uluslararası güçlere bağımlı yapıların Suriyeli Kürtlerin iradelerin ipotek koymalarının engellenmesi yönünde konular ele alındı.

Suriye Bağımsız Kürt Rabıtası Başkanı Abdülaziz Temmo, yaptığı açıklamada Kürtlerin içinde bulunduğu süreç açısından değerlendirildiğinde, PYG/PYD'yi terör örgütü olarak gördüklerini ve Kürtleri temsil etmediklerini söyledi.

PKK'ya karşı her türlü destek verilecek

Olası bir operasyonda PKK'yı Suriye'den çıkarılması yönünde her türlü desteği vereceklerini ifade etti.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 19 Aralık 2018 Çarşamba 15:06
  1. Şanlıurfa
  2. Suriye
  3. son dakika
  4. Fıratın doğusu
  5. Kürt Rabıtası
  6. Abdülaziz Temmo

YORUM YAZ

  • Dalman Dalman 25 dk önce
    Helal olsun temmo.

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