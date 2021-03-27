'Kürsülerin Fatih'i Timurtaş Uçar Hoca'nın Beraat Gecesi sohbeti

Müslüman alemi için büyük bir feyiz gecesi olan ve Ramazan-ı Şerif’in habercisi Berat Kandili İslam aleminde dua ve ibadetlerle idrak ediliyor.

İlahi rahmetin bütün alemi kuşattığı Berat Kandili’nde eller semaya açılırken ‘Kürsülerin Fatih’i olarak bilinen Timurtaş Hoca’nın hayattayken verdiği ve gönüllere dokunan sohbeti tekrar hatırlandı.

Timurtaş Hoca'nın Beraat Gecesi sohbeti

Berat Kandili dolayısıyla verdiği sohbette Kur’an’ın önemine dikkat çeken Timurtaş Hoca, sohbetine Enfal Suresi’ndeki “Kafirler, insanları Allah yolundan uzaklaştırmak için mallarını harcıyorlar. Daha da harcayacaklar! Ama gayelerine ulaşamayacaklarından bu, onlara yürek acısı olacak, sonra da mağlup edilecekler. İnkarlarında ısrar edenler toplanıp cehenneme sevk edilecekler.” ayeti- kerimesi ile başladı.

Özellikle son yıllarda Allah’tan uzaklaştırmak için özellikle dijital mecralarda türlü oyunlara başvuran kafirlerin çeşitli tuzaklarına dikkat çeken Timurtaş Hoca, “Vallahi 14 asırdır Rabbimiz nasıl tanıtmışsa ehl-i küfür aynı çizgide şaşmadan devam ediyor.” ifadelerini kullandı.

“İnkâr edenler birbirlerinin velileridir"

Enfal Suresi’nin 73. Ayetinde geçen, “İnkâr edenler birbirlerinin velileridir. Eğer siz bunu yapmazsanız (birbirinize yardım etmez ve dost olmazsanız) yeryüzünde bir fitne ve büyük bir bozgunculuk (fesat) olur.” ifadelerine dikkat çeken Timurtaş Hoca şu ifadeleri kullandı:

“Kitaplısı da kitapsızı da Müslümanlara karşı korkunç bir ittifak içinde ediyorlar mı etmiyorlar mı? Allah doğru söylemiştir. Birleşmiş Milletler tümüyle ehl-i küfrün hristiyanların destekçisi midir değil midir? Görmüyor musunuz? Bosna’da adeta namus ve insanlık düşmanı hristiyan Sırpların, Coca Cola içer gibi Müslümanların kanını içmeleri karşısında hristiyan Avrupa, sessiz kalarak hristiyanlara ve Sırplara destek çıkıyor mu çıkmıyor mu? Ayet şimdi inmiş gibi tazedir.”

"Fesat alem-i İslam sarmış görünüyor"

Timurtaş Hoca sohbetinin devamında, "Kafirler birbirinin destekçisidir ama Alem-i İslam bugün için için kaynıyor. Hakları çiğneniyor, hürriyetleri çiğneniyor, mülkiyetleri tahrip ediliyor, evleri, yuvaları, yavruları yağma ediliyor. Fesat alem-i İslam sarmış görünüyor. Bütün bunlar Rabbimiz'in beyan ettiği haberleridir." şeklinde konuştu.



"Kur'an okumuşuz ama manasına malikz değiliz"

Müslümanların en büyük felaketinin ve musibetinin Kur'an'ın manasını ve muhtevasını bilmemekle başladığını söyleyen Timurtaş Hoca, "Vahiy bilgimiz eksiktir. Vahye dayalı bilgiden mahrumuz. Kur'an'ı okumuşuz, okutmuşuz, dinliyoruz fakat Kur'an'ın içine, Kur'an'ın manasına, muhtevasına, kemaline henüz malik değiliz." diyerek Müslümanlara uyarıda bulundu.

"Kur’an’ı bir türlü anlayamadık"

Ramazan ayının Kur’an ayı olduğunu hatırlatan Timurtaş Hoca, “Kur’an olmasaydı Ramazan ayı olmayacaktı, Berat Gecesi olmayacaktı, İslam olmayacaktı… Her şey Kur’an… Ama bir türlü anlayamadık Kur’an’ı… Kur’an bilgisi ile bilgilenemedik. Kur’an ile bütünleşemedik. Kur’an ile hayatımız bütünleşemedi. Okuyup geçmekten başka sanki bir şey değilmiş gibi bir mana zuhur etti.” ifadelerini kullandı.