  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
İSLAM 'Kürsülerin Fatih'i Timurtaş Uçar Hoca'nın Beraat Gecesi sohbeti
İSLAM

'Kürsülerin Fatih'i Timurtaş Uçar Hoca'nın Beraat Gecesi sohbeti

'Kürsülerin Fatih'i Timurtaş Uçar Hoca, yıllar önce Beraat Gecesi'nde verdiği sohbeti bugünleri anlatırken, Müslümanların Kur'an-ı Kerim ile bütünleşemediğine dikkat çekti.

Yeniakit Publisher
2021-03-27 22:40:00 - 2021-03-27 22:53:55

Müslüman alemi için büyük bir feyiz gecesi olan ve Ramazan-ı Şerif’in habercisi Berat Kandili İslam aleminde dua ve ibadetlerle idrak ediliyor.

İlahi rahmetin bütün alemi kuşattığı Berat Kandili’nde eller semaya açılırken ‘Kürsülerin Fatih’i olarak bilinen Timurtaş Hoca’nın hayattayken verdiği ve gönüllere dokunan sohbeti tekrar hatırlandı.

Timurtaş Hoca'nın Beraat Gecesi sohbeti

Berat Kandili dolayısıyla verdiği sohbette Kur’an’ın önemine dikkat çeken Timurtaş Hoca, sohbetine Enfal Suresi’ndeki “Kafirler, insanları Allah yolundan uzaklaştırmak için mallarını harcıyorlar. Daha da harcayacaklar! Ama gayelerine ulaşamayacaklarından bu, onlara yürek acısı olacak, sonra da mağlup edilecekler. İnkarlarında ısrar edenler toplanıp cehenneme sevk edilecekler.” ayeti- kerimesi ile başladı.

Özellikle son yıllarda Allah’tan uzaklaştırmak için özellikle dijital mecralarda türlü oyunlara başvuran kafirlerin çeşitli tuzaklarına dikkat çeken Timurtaş Hoca, “Vallahi 14 asırdır Rabbimiz nasıl tanıtmışsa ehl-i küfür aynı çizgide şaşmadan devam ediyor.” ifadelerini kullandı.

“İnkâr edenler birbirlerinin velileridir"

Enfal Suresi’nin 73. Ayetinde geçen, “İnkâr edenler birbirlerinin velileridir. Eğer siz bunu yapmazsanız (birbirinize yardım etmez ve dost olmazsanız) yeryüzünde bir fitne ve büyük bir bozgunculuk (fesat) olur.” ifadelerine dikkat çeken Timurtaş Hoca şu ifadeleri kullandı:

“Kitaplısı da kitapsızı da Müslümanlara karşı korkunç bir ittifak içinde ediyorlar mı etmiyorlar mı? Allah doğru söylemiştir. Birleşmiş Milletler tümüyle ehl-i küfrün hristiyanların destekçisi midir değil midir? Görmüyor musunuz? Bosna’da adeta namus ve insanlık düşmanı hristiyan Sırpların, Coca Cola içer gibi Müslümanların kanını içmeleri karşısında hristiyan Avrupa, sessiz kalarak hristiyanlara ve Sırplara destek çıkıyor mu çıkmıyor mu? Ayet şimdi inmiş gibi tazedir.”

"Fesat alem-i İslam sarmış görünüyor"

Timurtaş Hoca sohbetinin devamında, "Kafirler birbirinin destekçisidir ama Alem-i İslam bugün için için kaynıyor. Hakları çiğneniyor, hürriyetleri çiğneniyor, mülkiyetleri tahrip ediliyor, evleri, yuvaları, yavruları yağma ediliyor. Fesat alem-i İslam sarmış görünüyor. Bütün bunlar Rabbimiz'in beyan ettiği haberleridir." şeklinde konuştu.

"Kur'an okumuşuz ama manasına malikz değiliz"

Müslümanların en büyük felaketinin ve musibetinin Kur'an'ın manasını ve muhtevasını bilmemekle başladığını söyleyen Timurtaş Hoca, "Vahiy bilgimiz eksiktir. Vahye dayalı bilgiden mahrumuz. Kur'an'ı okumuşuz, okutmuşuz, dinliyoruz fakat Kur'an'ın içine, Kur'an'ın manasına, muhtevasına, kemaline henüz malik değiliz." diyerek Müslümanlara uyarıda bulundu.

"Kur’an’ı bir türlü anlayamadık"

Ramazan ayının Kur’an ayı olduğunu hatırlatan Timurtaş Hoca, “Kur’an olmasaydı Ramazan ayı olmayacaktı, Berat Gecesi olmayacaktı, İslam olmayacaktı… Her şey Kur’an… Ama bir türlü anlayamadık Kur’an’ı… Kur’an bilgisi ile bilgilenemedik. Kur’an ile bütünleşemedik. Kur’an ile hayatımız bütünleşemedi. Okuyup geçmekten başka sanki bir şey değilmiş gibi bir mana zuhur etti.” ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Mümin

İyiki bugünleri, ibanlıları ve sizleri görmemiş.
  • Yanıtla

saffet

Allah razı olsun adım müslüman kalbim
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT
Dünya gündemini alt üst eden gelişme! İngiltere işgale hazırlanıyor
Dünya

Dünya gündemini alt üst eden gelişme! İngiltere işgale hazırlanıyor

İngiltere'nin bu yılın sonuna kadar Somali'ye bin özel kuvvet personeli göndereceği ortaya çıktı. Bölge kaynaklarının aktardığı bilgiler doğ..
Bakan Soylu ve İçişleri Bakanlığı peş peşe paylaştı! 30 Mart'ta...
Gündem

Bakan Soylu ve İçişleri Bakanlığı peş peşe paylaştı! 30 Mart'ta...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü, sosyal medya hesaplarından "30 Mart'ta kırmızı çizgimizi çeki..
Külliye'de altın zirvesi! Dönmez, Erdoğan'a brifing verdi
Ekonomi

Külliye'de altın zirvesi! Dönmez, Erdoğan'a brifing verdi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve bakanlara başta altın, gümüş ve bakır olmak üzere madencilik ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay