Küresel ulaşımın merkez üssü Türkiye

Marmara Denizi’ni hava, kara ve demiryollarıyla hizmet çemberine alan AK Parti iktidarı, Türk boğazlarını dünyanın en stratejik lojistik merkezi haline getirdi. Dünyanın en stratejik suyu olan Marmara Denizi, gerçekleştirilen devasa projelerle küresel ulaşım ve lojistik üssü oldu. Kuzeyden Karadeniz, batıdan Ege Denizi’ne bağlanan Marmara Denizi’nin İstanbul ve Çanakkale boğazlarıyla birlikte stratejik ve ekonomik önemi hava, kara ve demir yollarıyla dört bir yanına ağ örülerek artırıldı.

Asya-Avrupa 4 kez birleştirildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki icraatlarıyla uzakları yakın eden AK Parti iktidarı; Marmaray, Avrasya Tüneli, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve dün hizmete alınan Çanakkale Köprüsü ile de Asya ve Avrupa’yı 4 defa birleştiren sembol projeleri milletimizin ve insanlığın hizmetine sundu. Stratejik projeleri Akit’e değerlendiren Siyaset Bilimci Yılmaz Altunsoy, şunları dile getirdi:

Ülke büyümesinin motoru oldu

“Yol demek gelişme ve medeniyet demektir. Bu köprüler, bu tren ağları, bu havayolları hem insanları birbirine yaklaştırdı hem ticari malların kolay ve daha efektif bir şekilde taşınmasını sağladı, hem de Türkiye’nin büyümesinin motoru oldu. AK Parti fevkalade büyük atılımlar yaptı. Marmara Denizi’nin altından hem tren ve karayolunun geçirilmesi asrın rüyasıydı. Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi Boğaz Köprüsü’nün yapılmış olması çok önemliydi. Son olarak dünyanın en uzun asma köprüsü Çanakkale Köprüsü Avrupa ile Asya’yı sözde değil özde birbirine bağlamıştır. Ecdadımız da bu şuurla her gittiği yere Balkanlar’da, Anadolu’da o günün imkanlarıyla devasa projelerle köprüler inşa etmiştir. Günümüzde de dudak ısırtacak önemli ulaşım projelerini hayata geçirmiştir.”

‘İstemezük'e rağmen önümüz açık

Ülkemizdeki altyapı çalışmalarının kamuya borç yükü getirmeden özel sektör eliyle yapılmasının önemli olduğunu kaydeden Altunsoy, muhalefetin bu sistemi dahi anlamaktan aciz olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti: “Duble yollarla, otobanlarla, sahil yollarıyla, Güneydoğu’ya uzanan demir yolu ağlarıyla, hızlı tren projeleriyle Anadolu dört tarafı mamur hale getirildi. 100 yıllık cumhuriyet döneminde yapılanların 10 mislisi AK Parti 20 yıla sığdırdı. Bundan sonra Türkiye’nin önü açıktır. Önümüzdeki 5 seneyi de istikrarsızlığa kurban etmez ve 2023 seçimlerinde 6+1 benzemeze ülkeyi teslim etmezsek ülkemiz sadece bölgesinde değil dünyada süper güç olacaktır inşallah.”

Yeniden büyük Türkiye yolunda

Gazeteci Yazar Galip İlhaner de, vizyon projelerin Türkiye’yi küresel güç seviyesine yaklaştırdığını belirterek, şunları ifade etti: “Türkiye dünyanın selam/barış başkenti oluyor. PaxAmerikana’dan PaxAnadolu düzenine, Anadolu barışı düzenine geçişe hazırlanıyor dünya. Bu projeler, geçmişte olduğu gibi dünyanın yeniden Türkiye’den yönetileceği günlere bizleri yaklaştırıyor. Türkiye hem karada hem de denizlerde yeni bir düzen tesis ediyor. Türkiye liderliğinde yeni bir dünya düzeni kuruluyor. ABD, AB ve Rusya’nın kurduğu adaletsiz düzenin çöküşe geçtiği bu günlerde tarihi bir günde açılışı yapılan Çanakkale Köprüsü, Marmara’da oluşturulan lojistik ağı pekiştirmiştir.”

Mart ayı Çanakkale ile anılacak

Mart ayının artık sadece nevruz ile değil, Çanakkale Zaferi ile anılması gerektiğini kaydeden İlhaner, şöyle devam etti: “Selam (Pax-Anadolu) Doktrini olarak adlandırdığım aktif denge/dengeli aktif stratejisi, Türkiye’yi uluslararası alanda saygın bir konuma getirmiştir. Türkiye adil, dürüst, güvenilir bir ülke olduğu için, Türkiye’nin selam verdiği her ülke, selamına karşılık veriyor. Türkiye önemli krizlerde stratejik hamleler yaptı. Yakın olması gerektiğinde yakın, uzak olması gerektiğinde uzak, dost olması gerektiğinde dost, hasım olması gerektiğinde hasım, tarafsız olması gerektiğinde tarafsız, taraf olması gerektiğinde taraf oldu. Dengeleyici politikasını hep sürdürdü.”