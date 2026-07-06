Küresel mimari nasıl şekillenecek? "NATO 3.0 söylemiyle gündeme gelen bu zirve çok önemli"

İletişim Başkanı Duran, Türkiye'nin ev sahipliğinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenecek 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında Uluslararası Basın Merkezi'nde basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Zirvede hem yabancı hem ulusal medya mensuplarını ağırlamaktan memnuniyet duyacaklarını belirten Duran, "NATO 3.0 söylemiyle gündeme gelen bu zirve çok önemli. Hem NATO'nun geleceği açısından hem de küresel mimarinin nasıl şekilleneceği açısından Ankara'da çok önemli konular konuşulacak." ifadesini kullandı.

Zirvenin, devlet başkanları düzeyinde en yüksek katılımın olduğu zirve olmasının beklendiğine dikkati çeken Duran, şöyle devam etti:

"Elbette ikili görüşmeler de olacak. Bu zirvenin önemi, bu kadar yüksek düzeyde katılımın olması ve NATO'nun geleceğinin nasıl şekilleneceği üzerine demiştim. Bugün medya mensupları olarak burada dünyanın üçüncü büyük kütüphanesi Millet Kütüphanesi'nde çalışma alanları oluşturduk. Bin 800 kişilik bir çalışma ofisi var. Aynı şekilde çok sayıda canlı yayın yapılabilecek yer var. 40 montaj odası var, 2 bin 500'ü aşkın medya mensubunun burada zirveyi takip edip tüm dünyayı ve Türkiye'yi bilgilendirme imkanı olacak. Dolayısıyla Ankara çok önemli bir zirveye eşlik ediyor. Misafir konumunda olan yabancılar, devlet adamları hepsi Ankara'da en güzel misafirperverliği görecekler. Sizlerin de bu çalışmaların parçası olarak en güzel performansı göstereceğinize inanıyorum. Tekrar zirvenin hem NATO için hem Türkiye için hem de dünya için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum."

"NATO'NUN İTTİFAKINI GÜÇLENDİREREK İLERİYE TAŞINACAĞINA DAİR İRADENİN OLUŞMASI BEKLENİYOR"

Bir gazetecinin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın zirve marjında yapacağı ikili görüşmeler ve bu görüşmelerin içeriğine ilişkin bir sorusu üzerine Duran, şu yanıtı verdi:

"Tabii öncelikle zirve bağlamında biliyorsunuz NATO'nun gündeminde Transatlantik bağın güçlendirilmesi var. Bu çerçevede NATO'nun ittifakını güçlendirerek ileriye taşınacağına dair bir iradenin burada oluşması bekleniyor. Liderler zirvede bu konuyu değerlendirecekler. Bunun yanı sıra ikili görüşmeler var. Tabii ikili görüşmelerde genellikle ülkelerin kendi ikili gündemleri söz konusu oluyor. Ancak NATO marjında olduğu için bu savunma ve güvenlik alanlarında tabii Avrupa'nın geleceği, Avrupa'nın güvenliğinin arttırılması gibi konular yine bunun içerisinde olacak. Savunma harcamaları yine gündem olacak. Ülkelerin ikili gündemleri biraz tabii kendilerine has oluyor. Onu her bir görüşme için ayrı ayrı öngörmek gerekir. Ama bu yönüyle baktığımızda hem NATO'nun geleceği açısından hem de ülkelerin kendi ikili ilişkilerini tekrardan gözden geçirebilecekleri bir düzlem olacak. Cumhurbaşkanımızın da çok sayıda ikilisi olacak ve bu ikililer çerçevesinde gündemler değerlendirecek."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, ABD Başkanı Donald Trump ile yapacağı görüşmenin ana gündeminin ne olacağı sorusu üzerine Duran, "Cumhurbaşkanımızın görüşmesi, Sayın Trump'ın ziyaretiyle birlikte aslında iki tane önemli gündem oluyor. Bir NATO Zirvesi var bir de Sayın Başkan Trump'ın devlet ziyareti. Dolayısıyla bu ziyareti önemsiyoruz. Cumhurbaşkanımızın, Sayın Başkan Trump'la yaptığı sık telefon görüşmelerinde gündem olan çok sayıda ikili konular var. Bunların bir kısmını biliyorsunuz. Bir yönüyle KAAN motorları meselesi vardı. Daha önce Halkbank meselesi vardı. Yine Türkiye'nin savunma ve güvenlik işbirliği çerçevesinde ABD'yle yürüttüğü diğer konular var. Dolayısıyla bunların hepsinin gündem olması beklenir. Tabii bunun yanı sıra ABD ile ticaret gündemimiz önemli biliyorsunuz. Bütün bu konuların hepsi görüşülecek." diye konuştu.

Duran, açıklamanın ardından medya merkezinde basın için oluşturulan alanları, ABD Başkanı Trump ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın basın toplantısı yapacağı salonu gezdi.