  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Türkiye'de son koronavirüs bilançosu açıklandı
Larin'in durumu belli oldu
Putin'den Kurban Bayramı mesajı
Erdoğan yurda döndü
Gündem Kurban kesimi esnasında yaralanan binlerce kişi hastaneye başvurdu
Gündem

Kurban kesimi esnasında yaralanan binlerce kişi hastaneye başvurdu

Kurban Bayramı’nın ilk gününde bu sene de yine hastaneler acemi kasaplarla doldu. Türkiye genelinde kesim sırasında yaralanan 5 bin 825 kişi hastanelere başvurdu.

Yeniakit Publisher
2021-07-20 19:27:00 -
Kurban kesimi esnasında yaralanan binlerce kişi hastaneye başvurdu

Kurban Bayramı’nın ilk günü, bayram namazını kılan vatandaşlar, kurbanlıklarını kesmek için belediyeler tarafından kurulan kesim yerlerine gitti.

Vatandaşlar, günler öncesinden aldıkları küçük ve büyükbaş hayvanlarını gösterilen bu alanlarda kesti. Bazı kişiler ise kesim işlemini evlerinin bahçelerinde, kapılarının önlerindeki sokakta yaptı. Kesim sırasında istenmeyen görüntüler de ortaya çıktı.

Yapılan tüm ikazlara rağmen, bu bayramda da acemi kasaplar, hastaneleri doldurdu. Kesici alet ve hayvanların darbeleri sonucu yaralanan vatandaşlar hastanelerin acil servisinin yolunu tuttu. Yaralıların tamamına yakınına ayakta müdahale edildi. Türkiye genelinde kesim sırasında yaralanan 5 bin 825 kişi hastanelere başvurdu. İstanbul, 793 kişi ile hastaneye başvuranların en fazla olduğu il oldu.

İllere göre hastaneye başvuranların sayısı şu şekilde:

Adana ( 92), Adıyaman (133), Afyon (20), Ağrı (30), Amasya (96), Ankara (225), Antalya (17), Artvin (18), Aydın (25), Balıkesir (25), Bilecik (59), Bingöl (2), Bitlis (2), Bolu (35), Burdur (27), Bursa (89), Çanakkale (5), Çankırı (21) Çorum (240), Denizli (124), Diyarbakır (17), Edirne (23), Elazığ (52), Erzincan (27), Erzurum (62), Eskişehir (53), Gaziantep (93), Giresun (43), Gümüşhane (32), Hakkari (7), Hatay (30), Isparta (17), Mersin (84), İstanbul (793), İzmir (32), Kars (45), Kastamonu (29), Kayseri (330), Kırklareli (12), Kırşehir(47), Kocaeli (120), Konya (168), Kütahya (80), Malatya (87), Manisa (35), Kahramanmaraş (62), Mardin (10), Muğla (24), Muş (14), Nevşehir (85), Niğde (28), Ordu (54), Rize (116), Sakarya (90), Samsun (78), Siirt (5), Sinop (12), Sivas (110), Tekirdağ (165), Tokat (221), Trabzon (127), Tunceli (0), Şanlıurfa (128), Uşak (68), Van (39), Yozgat (113), Zonguldak (25), Aksaray (116), Bayburt (33), Karaman (50), Kırıkkale (180), Batman (6), Şırnak (3), Bartın (25), Ardahan (1), Iğdır (15), Yalova (16), Karabük (30), Kilis (85), Osmaniye (25), Düzce (63)

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay