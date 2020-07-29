Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı yapıldı. Toplantının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca kameraların karşısına çıktı ve önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Koca merak edilen “Kurban bayramında sokağa çıkma yasağı var mı?” sorusuna da açıklık getirdi.

Kurban bayramında sokağa çıkma yasağı var mı? | Bu hafta sokağa çıkma yasağı var mı?

Milyonlarca kişi bayramda hangi illerde sokağa çıkma yasağının uygulanacağını araştırıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bayramda vatandaşların kurallara uyması gerektiğini belirtti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Kurban Bayramı hep birlikte vereceğimiz bir sınav. Hayatımızda el öpmediğimiz, sarılmadığımız ikinci bayram olarak yer alacak" dedi.

"Ramazan Bayramı'nda uygulanan kısıtlamaların tamamı düşünüldüğünde 10 gün sonraki günlük vaka sayısında yüzde 15 azalma olmuştur." diyen Koca: "Önceki bayramda elde ettiğimiz sonucu gönüllü kısıtlarla hedefleyelim. İşi ciddiye alalım ki bayram sonrası gözümüz vaka tablosunda olmasın." ifadesini kullandı.

Test kitlerinin doğru sonuç verme oranının yüzde 90'ın üzerinde olduğunu belirten Koca, hastalarda kritik eşik olan zatürre oranının da bundan böyle düzenli olarak paylaşılacağını söyledi.

'Birinci dalganın etkisi sürüyor'

Sağlık Bakanı Koca, riskin devam ettiğini belirterek, şunları söyledi:

"Dünyanın beklediği ikinci dalga dönemine daha iyi geçiş yapmamız, bugünleri iyi değerlendirmemiz gerekiyor. Risk devam ediyor. Birinci dalganın etkisi sürüyor. İstanbul, İzmir pikini tamamladı. Orta Anadolu ile Doğu ve Güneydoğu'da bazı illerde pik yer yer yeni başladı” dedi.

'Çin ve Rusya ile aşıyla ilgili irtibat halindeyiz'

"Önümüzdeki ocak, şubat, mart gibi, yılın ilk çeyreğinde aşının geliştirilmesi mümkün olabilir." diyen Koca, "Çin ve Rusya ile aşıyla ilgili irtibat halindeyiz, bu konudaki gelişmeleri de iş birliğini de yakinen takip ediyoruz." ifadesini kullandı.