Kurban Bayramında sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı? Bayramda sokağa çıkma yasağı var mı?
Kurban Bayramında sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı? Koronavirüs önlemleri kapsamında alınan önlemler içerisinde hafta sonu sokağa çıkma yasakları yer alıyor. Cuma gününe denk gelen bayram, hafta sonu da devam edeceği için milyonlarca kişi, sokağa çıkma yasağının uygulanıp, uygulanmayacağını merak ediyor. Sokağa çıkma yasağı Kurban bayramında uygulanacak mı? İşte detaylar...
Kurban bayramınınn ilk günü 31 Temmuz Cuma gününe denk geliyor ve hafta sonu sokağa çıkma yasağının olup olamaycağı konusunda henüz Sağlık Bakanlığı ya da Sağlık Bakanımız Dr. Fahrettin Koca tarafından bir açıklama yapılmadı. Resmi bir açıklama yapıldığında detaylarını haber sitemizden öğrenebilirsiniz.
Kurban Bayramı Ne Zaman?
Kurban Bayramı arefesi 30 Temmuz 2020 Perşembe gününe denk geliyor.
- Kurban Bayramının 1. günü 31 Temmuz Cuma,
- Kurban Bayramının 2. günü 1 Ağustos Cumartesi,
- Kurban Bayramının 3. günü 2 Ağustos Pazar,
- Kurban Bayramının 4. günü 3 Ağustos Pazartesi günü olacak.
Kurban Bayramının uzatılıp uzatılmayacağı konusunda resmi bir açıklama yapılmadı.